Wohnraum für Senioren: Erste Bewohnerin zieht in THE FLAG Senior Living in Linz ein

Das Team von THE FLAG Senior Living begrüßt die erste Mieterin in Linz am Rhein.

Mit der Ankunft von Frau Marlies Hohensee begrüßte das Team von THE FLAG Senior Living die erste Mieterin in Linz am Rhein (https://the-flag.de/senior-living/linz-am-rhein/). Das neue Wohnangebot für selbstständige Senioren bietet eine Alternative für jene, die im Alter selbstbestimmt, aber nicht mehr allein leben möchten.

Nach einem nicht verschuldeten Unfall im vergangenen Jahr und einem siebenmonatigen Krankenhausaufenthalt entschied sich Frau Hohensee, ihr Haus in Bochum zu verkaufen und zu ihrer Familie nach Linz am Rhein zu ziehen. Die 74-jährige Witwe kennt Linz seit über 20 Jahren, da sie hier regelmäßig ihre Tochter als Babysitterin unterstützte.

Frau Hohensee bezieht eine rund 46 m² große Wohnung und richtet sich nun in ihrem neuen Domizil ein. Trotz des Verzichts auf einige persönliche Möbel äußerte sie sich pragmatisch: "Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten die Menschen sehr viel sparsamer, und wir hatten auch nicht so viel Geld. Von dem Wenigen, das man hatte, musste ich sogar einen Teil an die Eltern abgeben."

Mit Erfahrungen als Altenpflegerin und einem berufstätigen Mann, der bei den Opelwerken tätig war, blickt Frau Hohensee auf ein erfülltes Leben zurück. Sie erinnert sich an besondere historische Ereignisse wie den Mauerfall und das Millennium-Sylvester.

Seniorenwohnungen mit Service in Linz gefragt

Es gibt in Linz am Rhein kaum Wohnungen, die speziell für aktive Senioren ausgerichtet sind. Daher ist das Interesse an den Apartments, mit derzeit mehreren Begehungen pro Woche, groß. Das Wohnkonzept richtet sich an aktive Senioren, die gemeinschaftliche Aktivitäten schätzen und dennoch unabhängig leben möchten.

Frau Hohensee hofft zum Beispiel auf Zeit für ausgiebige Spaziergänge und freut sich auf gemeinschaftliche Aktivitäten, darunter eine Kartenspielgruppe und die Bildung neuer Bekanntschaften. Zum Einzug besuchten sie bereits ihre Enkeltochter Janina mit Freund Erik.

Lage direkt am Rhein und gegenüber dem Bahnhof

THE FLAG Senior Living Linz befindet sich in der Linzhausenstraße 1a (https://maps.app.goo.gl/D5dQ3FvjdBXSsMrWA) am Rheinufer und bietet insgesamt 75 Apartments mit einer Gesamtwohnfläche von rund 3.500 m². Die Wohnungen verfügen über eine Küchenzeile und barrierefreie Badezimmer. Das Angebot umfasst 36 Zweieinhalb-Zimmerwohnungen, 17 Zwei-Zimmerwohnungen und 22 Ein-Zimmerwohnungen, die meisten mit Loggia oder Balkon. Die zentrale Lage ermöglicht Bewohnern kurze Wege zur Altstadt oder zum Bahnhof. Neben gemeinsamen Aktivitäten und Veranstaltungen werden auch Dienstleistungen wie Einkaufshilfe, Wäscheservice und Notruf angeboten, um den Alltag der Senioren zu erleichtern, ohne ihre Unabhängigkeit einzuschränken.

Seit über 14 Jahren entwickelt und betreibt THE FLAG Wohnangebote für Studenten & Young Professionals, Geschäftsleute und Senioren. Das Familienunternehmen bietet in Deutschland, der Schweiz, Spanien und den USA diese spezialisierte Form des Zusammenlebens und der Betreuung an. Mittlerweile zählen 19 Häuser mit über 2.500 hochwertigen, zentral gelegenen Apartments zu dem Portfolio des Unternehmens.

