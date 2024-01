So genießt man die Landschaft am Rhein - Kreuzfahrten entlang des Flusses

In der Weihnachtszeit können sich viele Menschen über ein kleines Extra an Weihnachtsgeld freuen. Wer sich fragt, wofür er dieses Geld ausgeben soll, ist vielleicht von einer Idee angetan, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut: eine Reise, zum Beispiel eine Flusskreuzfahrt. Eine Flusskreuzfahrt ermöglicht es, neue Orte zu entdecken, neue Eindrücke zu sammeln und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. So bietet beispielsweise eine gemütliche Rheinkreuzfahrt nicht nur Entspannung und Erholung, sondern auch die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und den eigenen Horizont zu erweitern. Als einer der schönsten Flüsse der Welt bietet der Rhein eine landschaftlich beeindruckende Kulisse für eine Flusskreuzfahrt. Wer nun Lust auf eine Rheinkreuzfahrt bekommen hat und sich für die verschiedenen Routen und Stopps interessiert, dem sei das spezialisierte Reiseportal rivers2oceans-kreuzfahrten.de empfohlen. Auf diesem Reiseportal haben Kreuzfahrtexperten viele verschiedene Rheinkreuzfahrten zu günstigen Preisen übersichtlich aufgelistet.

Auf dieser Rheinkreuzfahrt kann man Amsterdam, Rotterdam und Köln besuchen

Die „1AVista Rhein Kurzkreuzfahrt 2024 - ins Rheindelta“ mit Start in der Rheinmetropole Köln ist beispielsweise sehr empfehlenswert. Die Route bietet die Möglichkeit, die beeindruckenden Städte entlang des Rheins zu erkunden. Nach der Einschiffung in Köln fahren die Teilnehmer der Rheinkreuzfahrt über Düsseldorf und Duisburg nach Norden, bevor der erste Stopp in Rotterdam eingelegt wird. Dort haben die Passagiere der Rheinkreuzfahrt ausreichend Zeit, die modernen Architekturwunder und den geschäftigen Hafen zu erkunden. Erst am Abend verlässt das Schiff Rotterdam und erreicht bereits in der Nacht die niederländische Metropole Amsterdam. Den ganzen Tag bis in den späten Abend hinein besteht die Möglichkeit, die reiche Kultur und Geschichte der Stadt zu erkunden oder beispielsweise eine Grachtenrundfahrt zu unternehmen. In Amsterdam sind neben den Grachten auch der Blumenmarkt, das Van Gogh Museum und das Rijksmuseum einen Besuch wert. Bevor es zurück nach Köln geht, wird noch ein letzter Stopp in Arnheim eingelegt.

Nicht nur die Ausflüge sind auf der Rheinkreuzfahrt ein Erlebnis

Diese Rhein-Kreuzfahrt mit 1a Vista Kreuzfahrten bietet auch während der Zeit an Bord ein besonderes Erlebnis, bei dem man die Schönheit des Rheins in vollen Zügen genießen kann. Auf dieser Rhein-Kurz-Kreuzfahrt erwartet die Passagiere ein Rundum-Sorglos-Paket mit 1AVista All Inclusive, das ein Frühstücksbuffet, ein mehrgängiges Mittag- und Abendessen, Kaffee, Tee, Gebäck und Kuchen am Nachmittag sowie einen Late-Night-Snack beinhaltet. Die Getränke sind ebenfalls inklusive. Ein Höhepunkt der Rheinkreuzfahrt ist das festliche Galadinner. Neben den kulinarischen Genüssen bietet die MS VistaBelle eine angenehme Atmosphäre und eine moderne Ausstattung. Zum Entspannen und Erholen stehen komfortable Kabinen zur Verfügung. Darüber hinaus bieten verschiedene Bereiche wie das Restaurant, die Bar und das Sonnendeck viele Möglichkeiten, die Zeit an Bord zu genießen. Für viele Ausflüge steht eine mobile Audioanlage zur Verfügung. Eine deutschsprachige Reiseleitung steht während der Fahrt für Fragen zur Verfügung. Wie auch immer man seine Zeit verbringt, eine Flusskreuzfahrt auf dem Rhein verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, ob man die Annehmlichkeiten des Schiffes genießt, die kulinarischen Köstlichkeiten ausprobiert oder spannende Ausflüge entlang des Rheins unternimmt.

Weitere Informationen zu Rheinkreuzfahrten gibt es auf:

Kurzprofil:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. mit Sitz in Wedel ist spezialisiert auf die Reisevermittlung von Fluss- und Hochseekreuzfahrten namhafter Reedereien. Die Kunden werden von den Experten im Reisebüro in allen Reisefragen wie Routen, Ausstattung der Kreuzfahrtschiffe und Leistungen an Bord während der Kreuzfahrten umfassend betreut und können sich mit Fragen und Wünschen telefonisch oder per E-Mail an die Mitarbeiter wenden.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel