Zertifizierte Präventionskurse im Yoga Studio Duisburg Süd

Yogakurse können über die Krankenkasse bezuschusst werden

Ab 2024 gibt es nun auch zertifizierte Yoga Präventionskurse im ATLANTIS Kultur Yoga Studio in Duisburg Großenbaum. Das Yogastudio wird von Michaela Molls seit 2022 geführt und bietet einen Ort der Bewegung und Bewusstwerdung. Hier gibt es neben Yoga auch Workshops, Entspannung, Treffen und Austausch.

Präventionskurse dienen dem Menschen zur Regeneration, Erholung und zum Aufbau von gesunden Gewohnheiten. Aus diesem Grund unterstützt die Krankenkasse diese Kurse auch finanziell. Yoga zählt bei den Krankenkassen zum Themengebiet Stressbewältigung und Entspannung. Yoga unterstützt daher die Regeneration des Körpers und kann helfen einen entspannten inneren Zustand wieder herzustellen.

Das Yogastudio bietet folgende Präventionskurse an: Anfänger Hatha Yoga, Senioren Yoga und Yin Yoga. Entsprechende Hinweise finden sie auf der Webseite. Die Krankenkassen bezuschussen die Kurse unterschiedlich, daher sollte jeder sich bei seiner Krankenkasse individuell informieren, welche Voraussetzungen erforderlich sind. Alle nötigen Informationen zu den Kurs-Zertifikaten befinden sich auf der Webseite.

Die Kursleitung führt die Studiobesitzerin Michaela Molls persönlich durch. Sie hat alle nötigen Ausbildungen abgeschlossen und ist zertifizierte Yogalehrerin, Entspannungstrainerin und kann Teilnahmebestätigungen für den erfolgreichen Abschluss eines Präventionskurses ausstellen.

Auf der Webseite können sie sich ausführlich über alle Kurse und Präventionsbezuschussung informieren: https://atlantis-kultur.de/praeventionskurs

Die Anmeldung ist offen, in jeden Kurs kann man sofort einsteigen

Für Neukunden ist die erste Stunde kostenfrei - für eine kostenfreie Probestunde gehen sie bitte per Email in Kontakt überatlantiskultur@gmail.com

Yoga Studio im Duisburger Süden. Starte mit Gesundheit für Körper, Geist und Seele und nutze Yoga zur Optimierung deines gesunden Lifestyles. Yogakurse für Anfänger, Mittelstufe, Senioren, Männer und Yin Yoga enthalten Yogaübungen, Entspannungstraining, Atemtraining und wertvolles Wissen über den Körper und das menschliche Sein.

