Fachkräftemangel in der Hotellerie

Hoga-marketing revolutioniert das Recruiting im Hotel- und Gastgewerbe mit innovativem Social Recruiting-Ansatz

[Rheinland-Pfalz, 04.01.2024] – hoga-marketing, ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marketinglösungen für die Hotel- und Gastgewerbebranche, kündigt die Einführung seines innovativen Social Recruiting-Ansatzes an. Mit einem tieferen Verständnis für die sich wandelnden Anforderungen des Personalwesens im Gastgewerbe hat hoga-marketing eine wegweisende Strategie entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, hochqualifizierte Mitarbeiter über soziale Medien zu rekrutieren und langfristige Erfolge im Personalmanagement zu erzielen.

Das Social Recruiting-Programm von hoga-marketing bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Hotels, Restaurants und Gastgewerbeunternehmen, darunter:

- *Zielgerichtete Kandidatenansprache:* Durch gezieltes Social-Media-Marketing identifiziert hoga-marketing.com potenzielle Kandidaten und spricht diese auf Plattformen wie LinkedIn, Facebook und Instagram an, um eine qualitativ hochwertige Bewerberbasis aufzubauen.

- *Stärkung der Arbeitgebermarke:* Durch die Schaffung ansprechender Inhalte und den Aufbau einer positiven Online-Präsenz unterstützt hoga-marketing Unternehmen dabei, ihre Arbeitgebermarke zu stärken und sich als attraktive Arbeitgeber in der Branche zu positionieren.

- *Effektive Kandidatenbewertung:* Durch den Einsatz von Social-Media-Analysetools und datengesteuerten Methoden hilft hoga-marketing Unternehmen bei der effektiven Bewertung von Kandidatenprofilen und der Identifizierung der am besten geeigneten Bewerber.

"Das Personalwesen im Hotel- und Gastgewerbe steht vor einzigartigen Herausforderungen, und wir bei hoga-marketing sind fest davon überzeugt, dass Social Recruiting eine transformative Lösung für die Rekrutierung und Bindung von talentierten Mitarbeitern in dieser Branche darstellt", sagte Denis Schnellenbach, Geschäftsführer von DENSCH DIGITAL -der Agentur hinter Hoga-Marketing. "Unser Social Recruiting-Ansatz ermöglicht es Unternehmen, sich von traditionellen Rekrutierungsmethoden zu lösen und die Vorteile der digitalen Welt voll auszuschöpfen, um hochqualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und langfristige Erfolge im Personalmanagement zu erzielen."

Besuchen Sie [hoga-marketing.com](https://www.hoga-marketing.com) und erfahren Sie mehr über den innovativen Social Recruiting-Ansatz, den das Unternehmen anbietet.