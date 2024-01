Startseite Neue Prüfungsordnung zum Jahreswechsel Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-08 11:02. Nürnberg, 08. Januar 2024 - Zum 01.01.2024 ist die Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. (PM-ZERT) mit einer neuen Prüfungsordnung in das Jahr gestartet. Die Lehrgangsanbieter haben dazu zusammen mit dem Produktmanagement der GPM ebenfalls ihr Lehrgangskonzept aktualisiert. In der neuen Prüfungsordnung werden agile Inhalte und Elemente stärker fokussiert. Dabei werden diese auch mit den Elementen des klassischen Projektmanagements vernetzt und Synergien aufgegriffen. Es wurden außerdem die Domänen "Programmmanagement" und "Portfoliomanagement", welche in den höheren Leveln (IPMA Level B & IPMA Level A) abgefragt werden, überarbeitet und geschärft. Übergangsphase für die Gültigkeit der alten Prüfungsordnung: Mit dem Start der neuen Prüfungsordnung zum 01.01.2024 beginnt auch eine sechsmonatige Übergangsphase, in welcher parallel auch die alte Prüfungsordnung ihre Gültigkeit beibehält. So ist für Trainingsteilnehmende, die nach der alten Prüfungsordnung von den Lehrgangsanbietern trainiert wurden, bis zum 30.06.2024 möglich die Zertifizierung ebenfalls nach der alten Prüfungsordnung abzulegen. Ab dem 01.07.2024 löst die neue Prüfungsordnung die alte vollständig ab. Alle Informationen zur neuen Prüfungsordnung und Übergangsphase finden Sie unter: https://www.pm-zert.de Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Expertinnen und -Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International Project Management Association (IPMA) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran. Kontakt

