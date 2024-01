Startseite MeetLobby öffnet Tore für Fabelwesen Pressetext verfasst von MeetLobby am So, 2024-01-07 10:40. In seinen jüngsten Bestrebungen, traditionelle Grenzen zu erweitern und immer inklusiver zu werden, hat MeetLobby, das bekannte und ständig wachsende Netzwerk im Ruhrpott, seine Plattform nun offiziell für Fabelwesen erweitert. In einer überraschenden, aber willkommenen Wendung kann nun jeder, der jemals die einzigartige Gelegenheit einem Fabelwesen zu begegnen, in die neue Normalität übergehen. MeetLobby, als Gemeinschafts- und Austauschplattform tief in der kulturellen Matrix des Ruhrpotts verwurzelt, wurde vom visionären Geschäftsführer Roland Richert angetrieben. Sie schafft eine vitalisierende Plattform, auf der sich Nachbarn treffen und austauschen können. MeetLobby erkennt und feiert die Vielfalt unserer Gesellschaft und erweitert nun seinen Einflussbereich über das Menschliche hinaus. From Humans to Fabelwesen: Eine Reise der Inklusion

Die Erweiterung unseres Netzwerks umfasst nun auch Fabelwesen. Wir haben damit ein bisher unentdecktes Terrain betreten. Dieser innovative Schritt, basierend auf der realen Möglichkeit, ein Gespräch mit einem Fabelwesen zu führen, signalisiert unsere Bereitschaft, ausgetretene Pfade zu verlassen und Neues zu wagen. Ob Sie schon einmal mit einem Oger geplaudert haben oder der Austausch mit ungewöhnlichen Wesen Sie einfach fasziniert, MeetLobby schafft die Möglichkeit, diese Erfahrungen zu realisieren. Ab sofort können sich Fabelwesen bei MeetLobby anmelden und ihre eigene digitale Präsenz aufbauen. Der Impuls für diese Erweiterung kam aus dem tief empfundenen Wunsch, eine einzigartige Plattform zu schaffen, die Menschen und Fabelwesen gleichermaßen willkommen heißt. Trotz Expansion bleibt MeetLobby kostenlos

Trotz der Expansion und der Tatsache, dass wir immer exklusiver werden, bleibt MeetLobby weiterhin eine kostenlose Plattform für alle - Menschen und Fabelwesen. In einer Ära, in der Monetarisierung und Kosten zum Herzstück vieler Unternehmen geworden sind, bleibt MeetLobby seinem Engagement für Gemeinschaft und inklusive Kommunikation treu. Für uns liegt der wahre Wert im Austausch, der zwischen unseren Mitgliedern stattfindet, und nicht in den Profiten, die wir daraus ziehen könnten. Angesichts der Zweideutigkeit, die Fabelwesen oft umgibt, ist diese Bewegung ein starkes Zeichen für Toleranz und Vielfalt. Mit dieser Erweiterung richtet sich unser Appell an Kunden, Investoren, Medien und die breite Öffentlichkeit, sich an dieser Reise der Inklusion zu beteiligen.

MeetLobby ist nicht nur eine Plattform, es ist der Puls der Gemeinschaft im Ruhrpott. Unter der Führung des Geschäftsführers Roland Richert haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine Brücke zwischen Menschen zu schlagen und ein Netzwerk zu schaffen, in dem sich alle willkommen und repräsentiert fühlen. Unser anhaltendes Engagement für Gemeinschaft, Zusammenhalt und Inklusion zeigt sich in unserer neuesten Erweiterung für Fabelwesen. MeetLobby schafft Möglichkeiten für Begegnungen, die jenseits der Norm liegen, baut Brücken zwischen den Realitäten und eröffnet ein Universum der Phantasie und des Austauschs für alle.