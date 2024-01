Mal wieder einem Buch begegnen

Vertiefen Sie sich mal wieder in ein Buch und ziehen sich für eine Weile von der Hektik des Alltags zurück.

Buchtipps aus dem Karina-Verlag

Zopf oder Kahl – Märchen und Sagen

Wie schnell werden doch Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zum Lebensretter, ein unbedachtes Wort zu großer Gefahr oder Vorurteile zur Lebensaufgabe. Auch Erlebtes erscheint oft rätselhaft wie Märchen oder Verwandlung und Traum. Die vielfältigen Abenteuer von Rittern und Prinzessinnen, Zauberern, Hexen, Nixen, Elfen, Teufeln und anderen märchenhaften Gestalten dieses Buches fand Freimund Pankow in der reizvollen Landschaft um seinen Wohnort an der Deutschen Märchenstraße.

Poetessa – Sehnsucht

"Sehnsucht lässt uns an Wunder glauben"

Was wären wir Menschen, wenn wir uns nicht mehr nach etwas sehnen könnten? Wir brauchen dieses Wünschen nach Ungreifbarem, nach Vergangenem und Zukünftigem. Diese Sehnsucht, die uns den Atem nimmt, aber auch den Mut gibt, um neue Wege zu beschreiten.

Die beiden Künstlerinnen Doreen Kirsche und Karina Pfolz - die verdient die Charts in "Frauen in der Kunst" wochenlang anführen - schreiben und zeichnen ihre Seele in die Poetessa Bücher, um sie, liebe Leserinnen und Leser, ein Stück zu begleiten.

Das Buch ist im größerem Format, Kunstdruck auf Fotopapier, Hardcover in Softtouchausführung.

Frauen, ich und andere Geschöpfe – kranke Geschichten von einem halbgesunden Mann

Lebensfreude und Humor begleiten den bekannten Comedian bei all seinen Auftritten und Kabarett-Programmen. Kein Wunder, dass dies in seinen Büchern ebenso ist.

Die Begegnung des Mannes mit dem mystischen Geschlecht der Frau bringt seit Jahrtausenden jegliches Gleichgewicht durcheinander.

Trotz seiner Aufgeschlossenheit allen Geschöpfen gegenüber, kam auch Jack Nuri nicht ungeschoren davon und machte so manch skurile Erfahrung auf diesem Gebiet.

Der Text im Buch ist mit Zeichnungen der Künstlerin Karina Pfolz und mit Fotos des bekannten Fotographen Sascha van der Werf begleitet. Text: Jack Nuri; Fotos Sascha van der Werf.

Das Werk ist Buch Nr. 3 aus der Jack Nuri Serie.

Hexenschatten

Was passiert wenn zwei Autorinnen beschließen gemeinsam ein Buch zu schreiben? Das Resultat sind vier spannende Triller voller Nervenkitzel.

Emelie, die in der Geschichte ,,Hexenmaske" durch ihre bloße Anwesenheit ein ganzes Dorf ins Verderben stürzt oder in Wien unerklärliche Vorkommnisse eine Frau bald an ihrem eigenen Verstand zweifeln lassen. Als ob das nicht schon genug wäre, hat ein Stalker in der Geschichte ,,Liebe bis in alle Ewigkeit'' eine ganz andere Auffassung von wahrer Liebe als seine Angebetete. Zu guter Letzt verläuft eine Beerdigung in ,,Die alte Dame und das Meer '', an der irischen Küste ganz anders, als man es erwarten würde. So unterschiedliche diese vier Thriller auch sind, gibt es doch etwas was sie verbindet - die dunklen Schatten der menschlichen Seele.

Zu den Büchern geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/