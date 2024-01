Startseite Kaum Steuerberater mit freien Kapazitäten in Niedersachsen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-01-05 13:43. In Nordostniedersachsen lediglich 2 Kanzleien von der Kammer gelistet In einer veröffentlichten Liste der Steuerberaterkammer Niedersachsen stehen insgesamt lediglich 25 Steuerberater mit freien Kapazitäten. In den Landkreisen Uelzen, Rotenburg, Stade, Celle und Lüchow-Dannenberg findet sich kein einziger Steuerberater mit freien Kapazitäten. In den Landkreisen Lüneburg, Harburg und Heidekreis jeweils nur eine Kanzlei. Wie können Steuerpflichtige vorgehen, die dringend einen Steuerberater suchen? Unter den 25 Kanzleien mit freien Kapazitäten in ganz Niedersachsen ist plietsch! Steuerberatung mit Büros in Reppenstedt (LK Lüneburg) und Bispingen (LK Heidekreis) eine Ausnahme in der Region. Wir haben mit dem Geschäftsführer, Steuerberater Alexander Huber, über die Marktlage gesprochen. Herr Huber, wie kommt es, dass so wenige Steuerberater freie Kapazitäten haben? Zum einen hat auch unsere Branche ein massives Problem mit Personalmangel. Manche Kanzleien haben - trotz Stellenanzeigen über verschiedene Wege - seit Jahren keine Bewerbung mehr erhalten. Zum anderen ist die Liste der Steuerberaterkammer noch relativ neu und daher fehlen sicherlich noch ein paar Kanzleien. Und auch ohne auf der Liste zu stehen, gibt es ja die ein oder andere Anfrage. Und wie haben Sie es bei plietsch Steuerberatung geschafft, Kapazitäten aufzubauen? Tatsächlich konnten wir im letzten Jahr alle offenen Stellen besetzen. Wir haben dabei bewusst mehr Mitarbeiter*innen eingestellt, als erforderlich waren, so dass wir die Arbeitsrückstände abbauen konnten. Jetzt sind wir in allen Bereichen "gerade vor" und können ausgewählte Neumandate annehmen. Rechnen Sie mit weiteren freien Kapazitäten durch Insolvenzen? Wir haben zwar auch schon die ein oder andere Insolvenz im Mandantenkreis bzw. bei deren Kunden und Zulieferern erlebt. Da viele Kanzleien jedoch einen erheblichen Arbeitsrückstand haben, glaube ich nicht, dass das direkt zu freien Kapazitäten führt. Können sich auch Mandanten an Sie wenden, die nicht direkt aus der Umgebung kommen? Wir sind digital aufgestellt und arbeiten daher bundesweit mit Mandanten zusammen. Termine können dann per Zoom stattfinden und die Daten werden ohnehin per Drag ´n Drop in unser Buchungsportal eingestellt. So hat der Mandat die Originale immer im Zugriff und wir sparen uns den Arbeitsschritt des Scannens. Nehmen Sie nur Mandanten bestimmter Branchen an? Nein, wir haben keinen festen Branchenfokus. Lediglich landwirtschaftliche Betriebe betreuen wir nicht, da uns hierfür die entsprechende Zusatzqualifikation fehlt. Wir nehmen grundsätzlich alle Unternehmer oder Freiberufler als Mandanten auf, wenn wir den Eindruck haben, dass es von den Werten her passt. Betreuen Sie auch reine Einkommensteuer-Fälle? Wir haben viele Mandanten mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, bei denen wir auch Tipps zur Steuergestaltung geben können. Auch Arbeitnehmer und Rentner, die Ihre Erklärungen nicht eigenständig erledigen können, wenden sich an uns. Wie können sich neue Mandanten an Sie wenden? Am liebsten über unsere Website. Natürlich ist das auch per Mail oder Telefon möglich. Interessenten verwenden bitte das Kontaktformular unter https://plietsch-steuerberatung.de/kontakt-aufnehmen/ Alternativ steht die Kanzlei per Telefon unter 04131-39331-0 oder per E-Mail unter kanzlei@plietsch-steuerberatung.de zur Verfügung. Auf der Website gibt es zudem einen Blogbeitrag zum Thema, der auch auf die Liste der Steuerberaterkammer verweist: https://plietsch-steuerberatung.de/2023/12/steuerberater-wechseln/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: plietsch! Steuerberatungsgesellschaft mbH

