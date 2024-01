Startseite revolt Steckdosentester mit Farb-Warn-Display Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-01-05 10:09. Die Steckdosen-Verkabelung einfach und blitzschnell überprüfen - Zeigt eventuelle Verkabelungs-Fehler über farbiges LCD-Display an

- Zeigt aktuelle Spannung an

- RCD-Test zur Prüfung eines FI-Fehlerstrom-Schutzschalters

- Für Spannungen von 90 - 250 Volt AC Mit dem Steckdosenprüfer mit LCD-Display (https://www.pearl.de/mtrkw-12138-steckdosentester-mit-lcd-display-rcd-te...) von revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) lässt sich schnell und einfach überprüfen, ob die Steckdosen richtig verdrahtet sind. Anhand der Displayfarbe sieht man sofort, ob alles in Ordnung ist. Und anhand der Statustafel auf dem Gerät lässt sich der genaue Verdrahtungszustand ganz einfach direkt ablesen. Mit RCD-Test: Per Tastendruck lässt sich zusätzlich prüfen, ob der Fehlerstromschutzschalter (FI) bei einem Auslösestrom ab 30 mA auslöst. Keine Batterien erforderlich: Der Tester wird einfach in die zu prüfende Steckdose gesteckt und arbeitet sofort. - Ideal für Sanierungsarbeiten und elektrische Wartungstests

- Zum Überprüfen von Schutzkontaktsteckdosen, Kabeltrommeln & Co.

- Zeigt eventuelle Fehler über farbiges LCD-Displaybeleuchtung an (orange bei Fehler, grün bei korrekter Verkabelung)

- LCD-Display für detaillierte Informationen zur Stromspannung u.v.m.

- Status-LED-Anzeige zur genauen Fehlerermittlung

- Mit RCD-Test (ab 30 mA) zur Prüfung durch Simulation eines FI-Schalters

- Unterstützte Spannung: 90 bis 250 Volt AC, 45 bis 65 Hz

- Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C

- Stromversorgung: direkt über die Steckdose

- Maße: 69 x 68 x 65 mm, Gewicht: 72 g

- Steckdosentester inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107422253 Preis: 20,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8515-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8515-1430.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set Steckdosentester mit Farb-Warn-Display, RCD-Test, LEDs, 250 Volt

Preis: 36,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8518-625 Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/CfGosGMfy2p8zK5 PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

