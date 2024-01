Startseite ORF kassiert groß und wiederholt laufend Programme oder bringt abgetakelte Künstler die nichts kosten Pressetext verfasst von fotovymy am Do, 2024-01-04 19:43. Am 1. Jänner 2024 trat das neue ORF-Beitragsgesetz in Kraft. Aus der GIS-Gebühr, von der man sich abmelden konnte, wurde die zwingend zu bezahlende ORF-Steuer, auch Haushaltsabgabe oder ORF-Beitrag genannt. Dieser ORF-Beitrag als neue Finanzierungsform des ORF, wird vom GIS-Nachfolger ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) eingehoben. Jeweils eine volljährige Person pro Hauptwohnsitz-Adresse muss jetzt 15,30 Euro pro Monat für den ORF plus etwaige Landesabgaben bezahlen. Wer bislang keine GIS-Gebühr bezahlt hat, muss sich für die Zahlung registrieren und startet in das neue Jahr mit der maximalen Zusatzbelastung: dem ORF-Steuer-Hammer. Die OBS wird den neuen Zahlern nämlich gleich im Jänner den vollen Jahresbeitrag von 183,60 Euro plus etwaige Landesabgaben auf einen Schlag vorschreiben. Wer sich schon die GIS-Gebühr nicht leisten konnte oder wollte, muss nun – in Zeiten der Rekordinflation und Teuerung – gleich für das ganze Jahr im Voraus bezahlen. Wer bereits als GIS-Zahler registriert war, darf hingegen alle zwei Monate oder halbjährlich abbuchen lassen. Die Bezieher kleiner Einkommen und in zunehmendem Maße auch der Mittelstand geraten unter immer stärkeren finanziellen Druck. Viele Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten und müssen bereits bei Grundbedürfnissen wie Wohnen, Heizen, Essen und Trinken massive Abstriche machen oder sich gar verschulden. Statt diese Menschen zu entlasten, werden rund 525.000 zusätzliche Haushalte mit dem ORF-Steuer-Hammer ins Visier genommen. Auf der Webseite https://orf-steuer.help gibt es umfassende Informationen rund um die Einhebung der neuen Zwangsabgabe. Durch die Beantwortung von vier Fragen kann jeder ganz einfach überprüfen, ob er überhaupt in einem zahlungspflichtigen Haushalt lebt oder ober er sich womöglich vom ORF-Beitrag befreien lassen kann. Solltest man beitragspflichtig sein und Euch den vollen Betrag nicht auf einen Schlag leisten könnt, stellt die FPÖ ein Formular zur Verfügung, mit dem man einfach und rasch selbst einen Antrag auf Stundung und Ratenzahlung erstellen kann. FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl: "Mit diesem Service wollen wir den finanziell durch diese Bundesreierung ohnehin schon in Not geratenen Österreichern eine Möglichkeit geben, dieser Zwangsbelastung vielleicht zu entkommen oder wenigstens eine Ratenzahlung zu erwirken. Aber eines können wir jetzt bereits versprechen: Kommt die FPÖ in Regierungsverantwortung, werden wir die Haushaltsabgabe wieder abzuschaffen!"

Der ORF braucht eine Totalreform und eine Schlankheitskur FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker sieht in erster Linie den ORF in der Pflicht: "Der ORF braucht eine Totalreform in Richtung eines verschlankten ‚Grundfunks‘ ohne jegliche Zwangssteuern oder Zwangsgebühren. Die Liste der Verfehlungen des ORF ist bereits jetzt überlang – den Staatsfunk jetzt auch noch mit dieser Haushaltsabgabe zu belohnen, ist der falsche Weg, bekräftigte Hafenecker und erinnerte an die Live-Übertragungen der Pride-Parade und der Selenskyj-Rede im Parlament. „Der ORF leistete sich auch Klima-Propaganda im Kinderfernsehen, lud Klimaterroristen zu sich ins Studio ein und machte eine Ex-Grünen-Politikerin zur ‚Klimabeauftragten‘. Die stetige Beschimpfung der FPÖ und ihrer Wähler ist beim ORF systemimmanent, die Rolle des Staatsfunks in der Corona-Zeit als Propaganda-Organ der Regierung samt Impf-Lobbyismus haben viele Österreicher noch nicht vergessen.“ In einem ausführlichen FPÖ-TV-Studiogespräch bei Moderatorin Lisa Gubik sprechen FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker und der Finanzrechtsexperte und Universitätsprofessor Christoph Urtz über die Missstände im ORF und den ORF-Hammer. Foto: FPÖ Anhang Größe orf.jpg 701.47 KB Über fotovymy Vorname

https://pressemitteilung.ws/user/751938/edit/Information, UNCAV – United Nations Correspondents Association Vienna Komplettes Benutzerprofil betrachten