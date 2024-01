Den Urlaub perfekt kombinieren in Kenia - Safarireisen und Stranderlebnis

Wer nach Weihnachten über etwas mehr Geld verfügt, kann sich vielleicht den Luxus einer besonderen Reise gönnen. Eine Reise kann eine wunderbare Möglichkeit sein, sich zu entspannen, neue Orte zu entdecken und unvergessliche Erlebnisse zu sammeln. Ob man nun davon träumt, an einem exotischen Strand zu entspannen oder Abenteuer in der Wildnis zu erleben - eine Kenia Safari ist die ideale Kombination aus erholsamem Strandurlaub und Safari-Abenteuer. Am bequemsten geht das mit einer so genannten Kombi-Reise: Hier verbringt man zunächst einen Aufenthalt in einem gemütlichen Beach Resort an den traumhaften Stränden Kenias. Nach einigen Tagen Ruhe und Entspannung am Strand folgt der Höhepunkt der Kenia-Safari-Reise: eine faszinierende Safari durch die Wildreservate Kenias. Das erfahrene Team von kenia-safari-reisen.de hat sorgfältig ausgearbeitete Kombi-Reisepakete zusammengestellt, zum Beispiel zum ruhigen und entspannten Galu Beach in das beliebte 4-Sterne-Plus-Hotel Pinewood Beach Resort & Spa. Mit seiner eher ruhigen und friedlichen Atmosphäre ist der Galu Beach der ideale Ort für Erholung und Entspannung. Der Strandurlaub am Galu Beach kann unter anderem mit einer 5-tägigen Kenia-Safari durch drei verschiedene Nationalparks kombiniert werden. Mit einer solchen Kenia-Safari-Reise lassen sich neue Horizonte entdecken und unvergessliche Erinnerungen schaffen.

Ganz relaxt kann man auf Kenia Safari Reisen den Strandurlaub genießen

Das 4-Sterne-Plus-Hotel Pinewood Beach Resort & Spa ist die ideale Wahl für Reisende, die während ihres Strandurlaubs Entspannung und Ruhe suchen. Inmitten einer kleinen Hotelanlage im Bungalowstil empfängt die Teilnehmer dieser Kenia Safari Reise ein wahres Paradies. Der gepflegte Garten und die herrliche Lage am Strand schaffen eine Atmosphäre der Gelassenheit. Hier können Kenia-Reisende nicht nur bei strahlendem Sonnenschein am Pool oder am schönen Sandstrand entspannen, sondern auch aktive Erholung und sportliche Aktivitäten genießen. Das Wassersportzentrum bietet zahlreiche Möglichkeiten wie Windsurfen, Kitesurfen, Bootsausflüge, Hochseefischen, Tauchen und natürlich Schnorcheln. Das vorgelagerte Riff mit seiner beeindruckenden Unterwasserwelt wird jeden Kenia-Urlauber begeistern. Darüber hinaus stehen ein Tennisplatz, ein Squashcourt und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Für diejenigen, die es sportlich mögen, bietet das Hotel auch Beachvolleyball oder Tischtennis an. Zwischendurch laden ein Whirlpool und natürlich verschiedene Restaurants, Bistros, Bars und Lounges drinnen und draußen zum Relaxen ein. So lässt sich der Urlaub in vollen Zügen genießen.

Das Beste an Kenia: Safarireisen in ganz unterschiedliche Nationalparks

Doch natürlich steht der Erlebnisfaktor hoch im Kurs und so erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise auch noch die „5 Tage und 4 Nächte Wildes Afrika Safari Rundreise“ - eine Safari durch Kenias unberührte Wildnis und Tierwelt. Diese Kenia Safari Reise führt durch drei faszinierende Naturreservate: Tsavo West, Amboseli und die weltberühmte Masai Mara. In charmanten Camps und Lodges direkt in den Parks verbringen die Safari-Teilnehmer entspannte Pausen und erholsame Nächte inmitten der Natur. Dazwischen erleben die Teilnehmer dieser Kenia Safari Reise unvergessliche Momente bei spektakulären Tierbegegnungen auf den Wildbeobachtungsfahrten. Die Kenia Safari beginnt im Tsavo West Nationalpark, einem dicht bewachsenen Gebiet, in dem Elefanten und Giraffen, Zebras, Antilopen und Büffel sowie Geparden, Löwen und Krokodile zu Hause sind. Im dichten Grün der Bäume leben auch zahlreiche Vogelarten. Vom Tsavo West aus führt die Kenia Safari Reise die Kenia Abenteurer am zweiten Tag in den Amboseli Nationalpark, der nicht nur eine beeindruckende Vielfalt an Tierarten, sondern auch einen unvergesslichen Blick auf den majestätischen Kilimanjaro bietet. Am Fuße des schneebedeckten Berges grasen manchmal riesige Elefantenherden. Vom Amboseli aus geht es schließlich am dritten Tag in die Masai Mara, die mit einem atemberaubenden Flug über die weite Savanne erreicht wird. Hier können die Safariteilnehmer die riesigen Tierherden und die jagenden Raubtiere bewundern. Nach drei Tagen in der Masai Mara geht es am fünften Tag zurück in das 4-Sterne-Plus-Hotel "Pinewood Beach Resort", wo noch entspannte Tage auf die Kenia-Urlauber warten.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari-reisen.de

Kurzprofil:

Auf dem Spezialreiseportal Safari Tours kümmern sich ausgewiesene Kenia-Spezialisten um die Planung und Organisation der individuellen Kenia-Safari für ihre Kundinnen und Kunden. Die geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung und durch zahlreiche Besuche in Kenia auch über langjährige Kontakte vor Ort. Mit diesem Know-how kann das Team den Kundinnen und Kunden jeweils passende Safaris anbieten, in die auch das Wissen um aktuelle Entwicklungen einfließt.

Unternehmensinformation:

Safari Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha