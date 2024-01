Startseite Bundesweites Pflegenetzwerk sucht barrierearme und barrierefreie Urlaubsunterkünfte Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-04 16:35. Einladung an Eigentümern von Ferienunterkünften, Teil einer inklusiven Urlaubswelt zu werden Hamburg, 04.01.2024 -Bundesweites Pflegenetzwerk (BWPN), seit 1998 ein führender Anbieter von pflegefachlicher Unterstützung, kündigte heute den Start einer innovativen Initiative an: den Aufbau eines Portals für barrierefreie Ferienwohnungen. Das Netzwerk lädt Wohnungseigentümer dazu ein, sich an diesem Projekt zu beteiligen und ihre Unterkünfte als Urlaubsoase für Menschen mit Pflegebedarf und Mobilitätseinschränkungen zur Verfügung zu stellen. Seit 1998 setzt sich das BWPN für die Rechte und das Wohlbefinden von Pflegebedürftigen ein. Mit steigendem Bewusstsein für Barrierefreiheit sowohl im öffentlichen Raum als auch im privaten Sektor, entsteht nun ein dediziertes Portal, um barrierefreie und barrierearme Ferienwohnungen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. "Urlaub und Erholung sind grundlegende Aspekte unserer Lebensqualität. Jedoch stoßen Menschen mit körperlichen Einschränkungen oft auf große Hindernisse, wenn es darum geht, passende Urlaubsunterkünfte zu finden", erklärt Jörg Kröning, der Initiator des BWPN. "Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, wo Barrierefreiheit nicht nur ein Merkmal ist, sondern ein Versprechen für inklusive Erholungserlebnisse." Das Portal steht Wohnungseigentümern offen, die ihre Immobilien entsprechend anpassen wollen oder bereits barrierearme oder -freie Ferienunterkünfte besitzen. Solche Eigenschaften umfassen etwa ebenerdige Zugänge, breite Türen, unterfahrbare Küchen und Bäder sowie Hilfsmittel wie Haltegriffe oder rollstuhlgerechte Duschen. Jeden Monat erhalten 45.000 Familien wertvolle Informationen, Beratung und Unterstützung von den sachkundigen Experten des BWPN. Viele dieser Familien sind besonders erfreut, wenn ihnen auch Reiseunterkünfte empfohlen werden können, was die Sichtbarkeit und Auslastung für Eigentümer weiter erhöht. Durch die Präsenz im Portal können Eigentümer ihre Ferienwohnungen einem wachsenden Marktsegment präsentieren und ihre soziale Verantwortung als Teil einer Gemeinschaft demonstrieren, die Inklusion und Selbstständigkeit fördert. Bundesweites Pflegenetzwerk engagiert sich nicht nur für den Zugang zu angemessenen und passenden Urlaubsunterkünften, sondern schafft auch Aufmerksamkeit für die Notwendigkeit, Wohnungseigentum barrierefrei zu gestalten, damit wirklich jeder einen erholsamen und unbeschwerten Urlaub genießen kann. Wohnungseigentümer, die an diesem Projekt teilnehmen möchten, sind eingeladen, sich auf der Webseite des BWPN (https://service.bwpn.de/ferienvermieter/) für die Initiative zu registrieren (https://service.bwpn.de/ferienvermieter/). Seit 1998, nur drei Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung und entstanden aus einem Ehrenamt, bieten die unabhängigen Sachverständigen des bundesweiten Pflegenetzwerks viele Informationen für pflegende Angehörige und Pflegebedürftige, führen kostenlose Pflege- und Wohnberatungen durch und überzeugen, als Kernkompetenz, mit fachlich fundierten Gegengutachten im Rahmen von Widerspruchs- und Klageverfahren. Die Erreichung gerechtfertigter (hoher) Pflegegrade gelingt, auch nach inzwischen über 50.000 erfolgreichen Verfahren, mit einer mehr als 90-prozentigen Erfolgsquote. Das alles erfolgt UNABHÄNGIG von den Kassenverbänden! Kontakt

Bundesweites Pflegenetzwerk

Jörg Kröning

Fahrenkrön 35b

22179 Hamburg

040/6094684-90

