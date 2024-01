Startseite Ein einfaches, aber wirkungsvolles Kostüm Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-04 15:35. Minnie Maus Set Das 2-in-1 Minnie Maus Set ist das ideale Accessoire für alle, die auf der Suche nach einem bezaubernden und unverkennbaren Look für Fasching, Karneval oder jede andere Kostümveranstaltung sind. Dieses charmante Set besteht aus einem Paar klassischer weißer Handschuhe und einem bezaubernden Haarreif mit Minnie Maus-Ohren, versehen mit einer ikonischen, gepunkteten Schleife, die sofort an die beliebte Disney-Figur erinnert. Die Handschuhe sind aus einem weichen, dehnbaren Stoff gefertigt, der nicht nur einen hohen Tragekomfort garantiert, sondern auch für eine Vielzahl von Handgrößen passend ist. Ihr zeitloses Design macht sie zum perfekten Begleiter für verschiedenste Kostüme, und die hochwertige Verarbeitung sorgt dafür, dass sie auch nach mehrmaligem Tragen ihre Form behalten. Der Haarreif mit den Minnie Maus-Ohren ist ebenfalls hochwertig verarbeitet und bietet einen angenehmen Tragekomfort. Die Ohren sind fest am Haarreif befestigt und behalten auch bei Bewegung ihre Form. Die gepunktete Schleife, ein unverkennbares Merkmal von Minnie Maus, ist farbenfroh und auffällig, und macht das Set zu einem echten Hingucker. Die Hauptmerkmale des 2-in-1 Minnie Maus Sets:

- Hochwertige Verarbeitung: Das Set besticht durch seine hochwertige Verarbeitung. Die Handschuhe sind aus einem dehnbaren, formbeständigen Stoff gefertigt, der einen hohen Tragekomfort bietet und auch nach mehrmaligem Tragen seine Form behält. Der Haarreif mit den Minnie Maus-Ohren ist robust und gleichzeitig angenehm zu tragen.

- Ikonisches Design: Mit den charakteristischen Minnie Maus-Ohren und der gepunkteten Schleife ist dieses Set sofort erkennbar und bringt den Charme der berühmten Disney-Figur auf jede Veranstaltung. Es eignet sich perfekt, um ein einfaches Outfit in ein vollständiges Kostüm zu verwandeln.

- Vielseitig einsetzbar: Das Set kann zu einer Vielzahl von Anlässen getragen werden, von Fasching und Karneval bis hin zu Mottopartys und Kindergeburtstagen. Es ist ein Allrounder für alle, die nach einem praktischen, aber auffälligen Kostümzubehör suchen.

- Für alle Größen geeignet: Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie sich an verschiedene Handgrößen anpassen können, während der Haarreif für unterschiedliche Kopfgrößen geeignet ist. Damit ist das Set sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ideal.

- Langlebig und pflegeleicht: Das Material des Sets ist nicht nur angenehm zu tragen, sondern auch langlebig und pflegeleicht. Es kann leicht gereinigt werden, um seine frische und ansprechende Optik über viele Jahre hinweg zu bewahren. Kostümheld® 2 in 1 - Minnie Mini Maus Ohren Kostüm Set mit Handschuhen und Mausohren für Damen an Fasching & Karneval --->> JETZT KAUFEN (https://tk-gruppe.com/products/2-in-1-minnie-mini-maus-ohren-kostum-set-...) Dieses Set eignet sich hervorragend für alle, die ein einfaches, aber wirkungsvolles Kostüm suchen. Es lässt sich leicht mit anderen Kleidungsstücken kombinieren, um im Handumdrehen ein vollständiges Minnie Maus-Outfit zu kreieren. Ob für eine Faschingsparty, einen Kindergeburtstag, eine Mottoparty oder Karneval - mit diesem Set sind Sie garantiert der Star jeder Veranstaltung. Neben seinem charmanten Design überzeugt das Set auch durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit. Es ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet und kann daher von der ganzen Familie getragen werden. Die hochwertigen Materialien garantieren eine lange Lebensdauer, sodass Sie dieses Set über viele Jahre hinweg genießen können. Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen - beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590

