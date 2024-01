Startseite Neue Location - Party Raum mieten in Bruck an der Leitha Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2024-01-04 15:02. Am 12. Januar, von 14 bis 18 Uhr, öffnet sich erneut die Tür zur Schmerlinggasse 2-4 in Bruck an der Leitha und lädt ein zu einem Ort der Kreativität und Unterhaltung. Dejan Novakovic und seine Mutter Milena Micaletto laden herzlich zur zweiten Tag der offenen Tür Veranstaltung ein, die zugleich eine weitere Gelegenheit bietet, den 123Party.at Raum zu erkunden. Die Besucher werden erneut in eine faszinierende Welt der Kunst und Unterhaltung entführt, beginnend mit beeindruckenden KI (Künstliche Intelligenz) Wandbildern bis hin zu handgefertigten Kunstwerken. Auch dieses Mal besteht die Möglichkeit, Selfies vor verschiedenen Fotohintergründen aufzunehmen, von Superhelden bis hin zu festlichen Motiven. Dejan Novakovic erklärt: "Der 123Party.at Raum steht zur Vermietung für private Feiern wie Geburtstage, Junggesellenabschiede sowie für Seminare und Workshops bereit. Zudem planen wir aufregende eigene Events, Fotossessions und Seminare zu spannenden Themen wie die Zukunft der Künstlichen Intelligenz und wie Unternehmer davon profitieren können." Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und Ideen auszutauschen, wurde eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, in der Mitglieder Termine und Ideen teilen können. Weitere Informationen für Interessenten, die den Raum mieten möchten, finden Sie auf www.123-party.at. Kunstliebhaber, die KI-erstellte Wandbilder erwerben möchten, finden eine beeindruckende Auswahl von über 500 Bildern auf www.artlando.de. Dejan Novakovic und sein engagiertes Team sind bereit, viele Gäste und Mieter mit ihrem innovativen Konzept glücklich zu machen. Dejan Novakovic betont: "Es wird Zeit, dass wieder mehr Leben in die Kirchengasse in Bruck/Leitha und Umgebung einkehrt. Wir werden unser Bestes tun, um dies voranzutreiben." Für weitere Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt: Dejan Novakovic

