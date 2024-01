Startseite Lichtideen zum Valentinstag: Lampenwelt.de präsentiert leuchtende Deko & Präsente für Verliebte Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-04 13:51. Den Tag der glücklich Verliebten mit Licht noch schöner gestalten - Lampenwelt.de zeigt, wie es geht. Schlitz, 4. Januar 2024 - Der Valentinstag ist der perfekte Anlass, Wohlfühlbereiche wie Couchlandschaft, Esstisch & Co. in gemütliches Licht zu tauchen. Blumige Designs und romantische Lichtideen bringen nicht nur am Tag der Verliebten Flair in die vier Wände, sondern schaffen das ganze Jahr über Cozyness für eine kleine Auszeit. Lampenwelt.de empfiehlt neben dem warmweiß leuchtenden Interior-Update zum Valentinstag auch Lichtgeschenke, um dem Partner eine besondere Freude zu machen. Besonders im Trend: Lampen mit Akku, die frei nach Lust und Laune zur leuchtenden Raumgestaltung beitragen können. Romantische Lichtdeko zum Verlieben

Von der fluffigen Feder-Pendelleuchte, die wie eine Wolke im Raum schwebt und sanft ihr warmweißes Licht abgibt, über funkelnde Materialien, die dem Licht zu Reflexionen verhelfen, bis zu Lichterketten mit Motiven für Verliebte: Die Auswahl für eine romantische Lichtdeko am Valentinstag ist groß und überaus individuell. Blumige Lichtgestaltung mit Flair

Leuchtendesigns, deren Schirm selbst die Form einer Blüte hat, sind am Valentinstag ebenso ein Must-have wie Lichtdesigns, die in ihrer Doppelfunktion warmweißes Licht verbreiten und als Vase oder Topf dienen. So können sie das ganze Jahr über mit immer neuen Schnittblumen und kleinen Topfpflanzen ihr Erscheinungsbild verändern und nicht nur Romantik, sondern auch Abwechslung ins Interieur bringen. Kleine Präsente für sie

Das flexibelste Präsent mit facettenreichen Möglichkeiten für romantischen Einsatz sind Akku-Tischleuchten - zum Tag der Verliebten gerne in Tönen von Rosa bis Weinrot oder auch in Laternenoptik mit Blick aufs nostalgisch anmutende Leuchtmittel. Ebenfalls immer eine Geschenkidee für die Liebste wert: verspielte Wand-, Decken- und Pendelleuchten, die romantisches Flair in die Wohlfühlbereiche der Wohnung bringen. Kleine Geschenke für ihn

Auch für ihn empfiehlt Lampenwelt.de Akku-Leuchten zum Valentinstag. Am liebsten Modelle mit IP-Schutzart, die auch draußen beim Werkeln, Camping und gemütlichen Grillen zum Einsatz kommen können. Mit schlichten Tönen von Braun bis Schwarz liegt die Liebste sicher ebenso richtig wie mit knalligen Farben von Blau bis Orange. Die Geste zählt und die Lichtwirkung sowieso. Smarte Gemütlichkeit

Der Valentinstag ist prädestiniert, die volle Farbpalette smarter Lichtgestaltung mit RGBW-Funktion voll auszukosten. Gemütliche Bereiche wie Sofa, Esstisch, Zimmerpflanzen, Nachttisch und Sideboard können so spielerisch ganz nach persönlichen Vorlieben gestaltet werden. Sogar dynamische Lichtszenen sind zum romantischen Anlass möglich - die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Abend zu zweit. Symbolik der Verliebten leuchtend interpretiert

Klopfende Herzen und Schmetterlinge im Bauch - diese bildhafte Sprache der Liebe ist auch an den Leuchten-Designern nicht vorbeigegangen und so bescheren sie uns zum Valentinstag romantische, witzige und süße Interpretationen in Harmonie mit schönstem Wohnfühllicht.

