Startseite Elektrisch Höhenverstellbare Schreibtische setzen neue Maßstäbe im Office und Homeoffice Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-04 13:47. Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische revolutionieren Arbeitsplätze im Office und Homeoffice, bieten Ergonomie und Flexibilität. Auch zum Nachrüsten! Worms, Januar 2023 - Das erfolgreiche, familiengeführte Unternehmen Lineardirect, unter der Führung von Geschäftsführer Sascha Rissel, hat den Online-Fachhandelsmarkt für höhenverstellbare Schreibtische und Hubsäulen wieder einmal revolutioniert. Mit der Einführung der neuen Produktlinie "Linak Desk Frame 2", setzen sie neue Maßstäbe in der Ergonomie und dem Design am Arbeitsplatz. Neues Zeitalter in Ergonomie und Design Seit Januar 2023 zeugt das Testsieger-Produkt vom kompromisslosen Streben nach Qualitätsverbesserung und Innovation, das dem Unternehmen Lineardirect stets innewohnt. Die Online-Präsentation der neuen Produktlinie fand im gleichnamigen Online-Shop statt und signalisiert den kontinuierlichen Fortschritt des Unternehmens. "Unsere Vision ist es, unseren Kunden immer die höchste Qualität zu liefern. Mit der Einführung der Linak Desk Frame 2 Kollektion erweitern wir unser Portfolio und erfüllen gleichzeitig höchste Ansprüche an Ergonomie und Design", so Sascha Rissel, CEO von Lineardirect. Die neue Produktlinie der elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischgestellen ist mehr als nur eine Erweiterung des bestehenden Portfolios. Sie ist ein Zeichen für den entschlossenen Willen des Unternehmens, immer neue Wege zu gehen und innovative Produkte zu entwickeln. Die Linak Desk Frame 2 Kollektion hat bereits sehr gute Testnoten erhalten und wurde von Experten und im großen RTL Vergleichstest zum Vergleichssieger gekürt. Bestätigung der Qualität durch Dritte Die Auszeichnungen für Linak Desk Frame 2 belegen die exzellente Qualität des Produkts. Mit der Bestnote "Sehr Gut" (Note 1.02) in den Expertentests und im großen RTL Vergleichstest bestätigt sich, dass Lineardirect stets die höchsten Qualitätsstandards anstrebt. Dies ist ein Beleg für das Engagement des Unternehmens, seine Produkte ständig weiterzuentwickeln und damit den Nutzern ein verbessertes Arbeitsumfeld zu ermöglichen. Lineardirect ist spezialisiert auf höhenverstellbare Schreibtische und Hubsäulen und gilt seit seiner Gründung im Jahr 2005 als Experte in diesem Segment. Mit der Einführung der neuen Produktlinie Linak Desk Frame 2 baut das Unternehmen seine Position auf dem Markt weiter aus und unterstreicht seine Innovationskraft. Zusammengefasst stellt die Einführung der Linak Desk Frame 2 Kollektion einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Lineardirect dar und markiert den Einstieg in ein neues Zeitalter in Design und Ergonomie von Arbeitsplätzen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Flatlift TV Lift Systeme GmbH

Lineardirect ist ein renommierter Online-Fachhändler für höhenverstellbare Schreibtische und Hubsäulen. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat das Unternehmen stets auf hohem Niveau gearbeitet und ist bekannt für sein Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten. Lineardirect ist stolzer Linak-Fachhändler und ein Familienbetrieb, der sich durch seine Leidenschaft für Ergonomie und Innovation auszeichnet. Mit dem Hauptsitz in Worms am Rhein, widmet sich Lineardirect der Verpflichtung, seinen Kunden nur das Beste zu bieten.

