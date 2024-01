Startseite Protectum eG - Rückblick und Erfahrungen aus 2023 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-04 11:20. Die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG aus Großwallstadt ist eine Genossenschaft mit über einem viertel Jahrhundert Firmenhistorie. Sie fördert die eigenen Mitglieder mit lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum. Das Jahr 2023 ist vorüber und 2024 hat begonnen. Grund genug das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Im vergangenen Jahr hat die Protectum eG einige Bauvorhaben vorangetrieben und sogar neue Projekte begonnen. So hat die Protectum eG 2023 den Startschuss für den Bau von 12 Doppelhaushälften im Neubaugebiet "Kaisergärten" von Babenhausen gegeben. Nachdem das Areal nun erschlossen ist, wird der Baubeginn noch 2024 erwartet. Parallel ist das Projekt in Erlensee kurz vor der Fertigstellung. Die 40 Mietwohnungen in der Hanauer Straße werden ab Februar an die Mitglieder der Protectum eG vermietet. Die Wohnungen mit 40 m² bis 120 m² sind ein echter Hingucker geworden! Darüber hinaus hat die Protectum eG einige Apartments in Raunheim und Aschaffenburg erworben, sowie eines der Mainsteghäuser an ein Mitglied verkauft. In Summe hat die eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt das Immobilienvolumen für die Mitglieder um ca. 15% gesteigert. Alles in allem war 2023 für die Protectum eG ein erfolgreiches Jahr. Dies ist einer der vielen Gründe, warum die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG auch 2023 viele neue Mitglieder gewinnen konnte und den höchsten Mitgliederbestand seit über zehn Jahren vorweisen kann. Im Gegensatz zu dem branchenüblichen Standard nimmt die Protectum eG weiterhin neue Mitglieder auf. Denn mehr Mitglieder erlauben es der Wohnungsbaugenossenschaft, mehr lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum zu erstellen und somit den eigenen Förderauftrag in umfangreicherem Maße zu erfüllen. Die Mitglieder der Protectum eG profitieren neben den erstrebenswerten Wohnungen von zahlreichen weiteren Vorteilen, wie z.B. der Beteiligung am Gewinn der Genossenschaft, Einkaufsvorteile im Internet oder den Erhalt von staatlicher Förderung (unter gewissen Voraussetzungen). Weitere Informationen zur Protectum eG erhalten Sie hier.

(https://www.protectumeg.de/newsundbekanntmachungen/) Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG

Die Protectum eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft. Sie wurde 1997 gegründet und hat ca. 10.000 Mitglieder. Kontakt

Protectum Wohnungsbaugenossenschaft eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

0 60 22 – 26 46 41 0

0 60 22 – 26 46 41 9

http://www.protectumeg.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten