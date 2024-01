Für Einsteiger die beste Kenia Safari: Jeep Safari in die küstennahen Parks

Über die Weihnachtsfeiertage schmieden viele Menschen bereits ihre Reisepläne für das neue Jahr. Kenia ist dabei ein Reiseziel, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Doch für diejenigen, die zum ersten Mal das Abenteuer einer Safari in Kenia erleben möchten, kann die Wahl der richtigen Tour eine echte Herausforderung sein. Eine kurze Jeep-Safari ist der ideale Einstieg, um die faszinierende Tierwelt Kenias auf bequeme und spannende Weise zu entdecken. Damit dabei nichts schief geht, ist die Hilfe von echten Profis gefragt. So bietet eine von kenia-safari.de organisierte Jeep-Safari nicht nur atemberaubende Naturerlebnisse, sondern auch einen exklusiven Service. Die Safaris finden in komfortablen Geländewagen mit lizenzierten Fahrern statt, die die Safarigäste begleiten. Die Gruppengröße ist mit 4 bis 6 Gästen pro Fahrzeug bewusst klein gehalten, um ein intensives Safari-Erlebnis zu gewährleisten. Empfehlenswert und zugleich preiswert ist die "3 Tage Kenia Safari mit Jeep in Taita Hills und Tsavo Ost Nationalpark".

Komfortable Kenia Safari: Jeep Safari mit Übernachtung in charmanten Lodges

Die dreitägige Jeep-Safari durch Kenia beginnt mit der Abholung vom Hotel und der Fahrt in Richtung Taita Hills. Die Route führt vorbei an der quirligen Hafenstadt Mombasa und den ausgedehnten Sisalfeldern von Voi. Nach Erreichen des privaten Schutzgebietes kann dieses direkt intensiv erkundet werden. Die Taita Hills beeindrucken durch ihre malerische Landschaft mit grünen Hügeln und majestätischen Felsen und beherbergen eine große Vielfalt an Tieren, darunter große Herden von Zebras, Büffeln und Impalas, aber auch Elefanten, Löwen und Geparden. Nach einer ersten Pirschfahrt gibt es ein schmackhaftes Mittagessen in der Taita Hills Lodge. Gestärkt geht es dann auf die Nachmittagspirsch und am Abend erwartet die Teilnehmer der Jeep-Safari die beeindruckende Sarova Salt Lick Game Lodge, die auf Stelzen über der Umgebung thront. Nach einer erholsamen Nacht beginnt der zweite Tag sehr zeitig mit einer herrlichen Frühpirsch bei Sonnenaufgang. Diese frühe Stunde verspricht nicht nur besondere Lichtverhältnisse für tolle Fotos, sondern auch die Chance auf seltene Naturerlebnisse wie die Beutejagd der Raubkatzen. Nach einem ausgiebigen Frühstück machen sich die Teilnehmer der Jeep Safari auf den Weg in den Tsavo Ost Nationalpark.

Kenia Safari mit der Faszination Frühpirsch erleben: Jeep Safari mit Top-Fotomotiven

Der Tsavo Ost Nationalpark ist bekannt für seine markante, von roter Erde geprägte Trockenlandschaft. Weite Savannen, Akazienwälder und markante Felsformationen prägen den riesigen Park. Trotz der eher trockenen Umgebung beherbergt der Tsavo Ost eine beeindruckende Vielfalt an Wildtieren, darunter Elefanten, Büffel, Löwen, Giraffen, Zebras und verschiedene Antilopenarten. Der Tsavo Ost wird zunächst bis zum Mittagessen in der authentischen Sentrim Tsavo Ost Lodge erkundet. Nach einer kurzen Pause folgt eine weitere Erkundungstour auf dieser Jeep-Safari durch die beeindruckende kenianische Savanne. Der Abend klingt mit einem leckeren Abendessen in der Lodge aus. Der dritte und letzte Tag beginnt mit einer aufregenden Frühpirsch durch die kenianische Wildnis, gefolgt von einem Frühstück in der gemütlichen Lodge und der Abfahrt zum Hotel. In der Region Voi halten die Teilnehmer der Jeep-Safari noch einmal für das Mittagessen und eine kurze Pause, bevor der Fahrer sie zurück ins Urlaubshotel bringt.

