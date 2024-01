Startseite Aquarien: Quellen der Ruhe und Entspannung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-01-03 20:32. Die beruhigende Wirkung von Aquarien auf ihre Betrachter ist längst kein Geheimnis mehr. Und mittlerweile haben auch Wissenschaftler dies auch bestätigt. Aquarien schaffen Oasen der Ruhe sowohl in privaten Wohnungen als auch an öffentlichen Orten. Das Beobachten von Unterwasserlebewesen hat nachweislich positive Auswirkungen auf Psyche und Physis, wie britische Forscher am National Aquarium in Plymouth herausgefunden haben. Testpersonen, die einige Stunden die Unterwasserwelt betrachteten, zeigten überzeugende Ergebnisse: Das Beobachten von Fischen und Pflanzen unter Wasser führte zu nachweislichem Blutdruckabfall und einer Reduzierung der Herzfrequenz um bis zu fünf Schläge pro Minute. Dies erklärt auch, warum Aquarien in Arztpraxen und anderen Dienstleistungsbereichen beliebt sind. Egal, ob im Friseursalon oder beim Tätowierer - ein Aquarium schafft eine besondere Atmosphäre und wirkt sich positiv auf die Stimmung aus, wie man bei Aqua Planet, dem Aquarium Shop im Netz, betont. Bei Aqua Planet ist man sich bewusst, dass Aquarien nicht nur beruhigen, sondern auch einen Wohnraum aufwerten können oder für Kinder ein hervorragendes Lernumfeld bieten. Aquarien ermöglichen es, durch Beobachtung viel zu lernen, was sonst mühsam aus Büchern aufgenommen werden müsste. Auch für Kinder gilt: Ein Aquarium beruhigt und bringt auch sehr aufgeweckte Kinder dazu, innezuhalten und zu beobachten. Im Aquarium Shop von Aqua Planet gibt es alles Wissenswerte rund um das Thema Aquarium, und auch das erste Aquarium kann direkt bestellt werden. Einfach vorbeischauen: www.aqua-planet.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aqua Planet

Herr Stefan Wimmer

Betriebsstrasse 13

4844 Regau

Österreich fon ..: +43 (0)7672/97497

web ..: http://www.aqua-planet.at

email : info@aqua-planet.at In unserem Aquaristik Shop stehen höchste Qualität und persönliche Beratung an erster Stelle. Seit über 20 Jahren unterstützt unser erfahrenes Team mit Expertise bei allen Fragen rund ums Aquarium. Wir bieten eine riesige Auswahl an Tieren, Pflanzen und Zubehör, sowohl für Aquaristik Anfänger wie auch treue Fans. Im Aquarium Shop finden Sie alles, was das Aquaristik Herz begehrt! Pressekontakt: Aqua Planet

Herr Stefan Wimmer

Betriebsstrasse 13

4844 Regau fon ..: +43 (0)7672/97497

web ..: http://www.aqua-planet.at

email : presse@romanahasenoehrl.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten