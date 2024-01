Einfach genießen: Winter am Wilden Kaiser Teaser

Der Winter in den Alpen: Die beste Jahreszeit. Während die Bäume unter einer weißen Decke ruhen, glänzen die Berggipfel im Schnee - und Erholung pur wartet auf die Gäste.

Bei Apartments Austria, den Top Apartments in Söll , läuft die Wintersaison auf vollen Touren. In Söll am Wilden Kaiser gibt es Winter pur. Vor allem für Naturliebhaber bietet sich der Winterzauber am Wilden Kaiser an. Die Lage von Söll am Fuße des imposanten Wilden Kaisers verspricht atemberaubende Naturerlebnisse, die Region ist ein Paradies für Winterwanderer und Naturliebhaber. Es gibt eine Vielzahl von Winterwegen, die durch malerische Landschaften, verschneite Wälder und Almwiesen führen.

Besonders für den Winter bietet sich der Aufenthalt am Wilden Kaiser an: Söll ist ein hervorragendes Wintersportgebiet und Teil der Skiregion Wilder Kaiser - Brixental. Skifahren in Söll : Hier finden Skifahrer und Snowboarder zahlreiche Pisten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vor, es gibt auch Möglichkeiten zum Langlaufen, Rodeln und Schneeschuhwandern.

Die örtliche Küche wartet mit vielen traditionellen Gerichten auf, in den gemütlichen Restaurants und Gasthäusern werden Tiroler Spezialitäten angeboten. Im Winter locken vor allem die traditionellen Gastbetriebe, in denen heimische Köstlichkeiten verkostet werden können. Auch in Sachen Wellness ist das Angebot in Söll groß - und in angenehmer Entfernung zu den Apartments Söll.

Besonders bekannt sind die Dörfer am Wilden Kaiser durch ihre Familienfreundlichkeit. Auf die kleinen Gäste warten unzählige Aktivitäten wie Spielplätze, Themenwege und Kinderbetreuung. Die klare Bergluft und die idyllische Umgebung lassen nicht nur die Herzen der Erwachsenen höherschlagen. Bei Apartments Austria freut man sich schon auf Gäste, die den glitzernden Winter am Wilden Kaiser so richtig genießen wollen: www.apartments-austria-soell.com .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Apartments Austria Söll GmbH

Herr Andreas Wegscheider

Dorf 10

6306 Söll

Österreich

fon ..: +43 (0) 676 38 38 215

web ..: https://www.apartments-austria-soell.com/apartments/

email : booking@apartments-austria-soell.com

Alpiner Stil mit viel Liebe zum Detail vereint sich mit modernem Komfort zu der luxuriösen Auszeit, die Sie sich verdient haben. Im Dorfzentrum von Söll gelegen, bieten Ihnen unsere Ferienwohnungen die optimalen Voraussetzungen für einen unvergesslichen Urlaub in den Bergen.

Direkt bei unserem Apartmenthaus beginnt die Fußgängerzone und in geringer Entfernung finden Sie die Skibushaltestelle (500 m). Egal, ob Winter oder Sommer, egal, ob Höhensonne oder Schnee, Söll ist immer unvergleichlich schön!

