Startseite Erholung pur am Wasser: Zwei idyllisch gelegene Ferienwohnungen auf der Altstadt-Insel in Werder (Havel) Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-01-03 16:50. Wer für seinen Urlaub in Werder Erholung, Entspannung und ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm sucht, findet in den beiden Ferienwohungen von Gerd Grieshaber und Jutta Dyhr den idealen Ort. Inmitten der denkmalgeschützten Altstadt-Insel der bezaubernden "Blütenstadt" Werder bieten zwei exklusive Ferienwohnungen in Werder (Havel) alle Annehmlichkeiten für einen erholsamen Urlaub vor den Toren Potsdams und Berlins. Eingerichtet im skandinavischen Landhausstil und mit malerischem Blick in benachbarte Gärten, die alte Bockmühle und auf die Havel.

Die Erdgeschoss-Wohnung bietet mit ihren 60 qm die ideale Voraussetzung für einen erholsamen Urlaub zu Zweit. Sie verfügt über zwei Terrassen und lichtdurchflutete Räume, ist liebevoll eingerichtet und lädt zum Verweilen ein.

Die zweite Ferienwohnung ist eine attraktive, 85 qm große Maisonnette-Wohnung mit einem ansprechenden Ambiente. Sie erstreckt sich über den ersten Stock und das Dachgeschoss und wartet mit jeglichem Komfort. Die großzügige Wohnung verfügt über einen großen Balkon und bietet Platz für bis zu drei Personen.

Schnelles Internet, Satelliten-TV und eine bequeme Parkmöglichkeit direkt auf dem Grundstück sind selbstverständlich auch vorhanden.

Die beiden Ferienwohnungen befinden sich nur etwa 50 Meter vom Ufer der Havel entfernt und direkt unterhalb der majestätischen Windmühle. Eine friedliche Grünfläche sowie die Zufahrt zum Haus sind die einzigen Elemente, die das Anwesen vom ruhig dahinfließenden Wasser trennen. Die Lage in einer Privatstraße gewährleistet eine ruhige Umgebung und schafft optimale Bedingungen für ungestörte Erholung. Die Nähe zu Wasser, Grünflächen und historischen Sehenswürdigkeiten ist die perfekte Kulisse für einen erholsamen Aufenthalt. Dieser lässt sich schnell und einfach online buchen - ein jederzeit aktueller Belegungskalender gibt Überblick über noch verfügbare Zeiten.

