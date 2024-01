Startseite Neuer Verguss Mörtel für die Schachtrahmenregulierung mit Turbo Eigenschaften Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-03 13:27. Gerade bei Schachtregulierungsarbeiten unter fließendem Verkehr ist ein zügiger Baufortschritt und eine schnelle Verkehrsfreigabe wichtig. Die BiKaTech GmbH aus dem oberpfälzischen Arnschwang hat nun zusammen mit der, ebenfalls dort ansässigen, auf Schachtregulierung spezialisierte SUT-Straßen und Umwelttechnik GmbH einen neuen Schnellvergußmörtel unter dem Produktnamen BiKaTech WR3 für die Schachtrahmenregulierung auf den deutschen Markt gebracht. Das Besondere ist, das hochwertige Material erlaubt auch bei kritischen Außentemperaturen einen sehr schnellen Arbeitsfortschritt. Nach dem Anheben des Schachtrahmens mittels speziellem Schachtrahmenheber wird zunächst der entstandene Ringspalt mit einer Schlauchschalung abgedichtet. Danach erfolgt das Anrühren und einfüllen des flüssigen BiKaTech WR3 Mörtel in die Schalung. Der BiKaTech WR3 Mörtel erlaubt durch seine beeindruckend hohe Fließfähigkeit und kurze Abbindezeit ein sehr zügiges Arbeiten, auch bei kritischen Witterungsverhältnissen. Die Aushärtung erfolgt nach dem Einbringen spontan schon nach sehr kurzer Zeit, da die Topfzeit der Winterware lediglich ca. 2-3 Minuten bei 2 Grad Celsius beträgt.

Schon nach 15-30 Minuten kann die Verkehrsfreigabe erfolgen. Nach nur einer Stunde beträgt die Druckfestigkeit bereits über 15 N/mm2 Ende November bis Anfang Dezember 2023 konnte das Material bereits seine Performance unter Beweis stellen.

Die SUT-Straßen und Umwelttechnik GmbH hatte die Aufgabe auf der A3 bei Straubing in Fahrtrichtung Passau 270 Stück Einlaufschächte unter teils kritischen Temperaturbedingungen von 1-5 Grad auszutauschen.

Mit BiKaTech WR3 konnte dennoch eine beeindruckende Tagesleistung von über 20 Stück realisiert werden. Gleichzeitig konnte durch die rasche Verkehrsfreigabe die Sperrlänge der Wanderbaustelle auf einem Minimum gehalten werden. Ab April ist eine Sommerware für höhere Temperaturen verfügbar, um eine Verarbeitungszeit von ebenfalls 3-5 Minuten zu gewährleiten. Selbstverständlich ist BiKaTech WR3 wasserundurchlässig und weist einen hohen Frost-Tausalz-Widerstand auf. ** Ende Pressetext ** 3 Fotos und Text hier: www.pr-download.com/sut2.zip Die SUT Straßen und Umwelttechnik GmbH löst Ihre Probleme in den Bereichen Straßenerhaltung, Sanierung und den darin befindlichen Einbauteilen.

Jahrzehntelange Erfahrung aller Entscheidungsträger und Mitarbeiter garantiert Ihnen eine qualitativ hochwertige, schnelle und langfristige Reparatur.

Flexibilität und Qualität sind unser Anspruch, von dem auch Sie profitieren können. Unser Betätigungsfeld erstreckt sich von Dünnschichtbelägen ( vornehmlich auf Geh- und Radwegen ) über Beschichtungssysteme mit Reaktionsharz bis hin zur Reparatur und Neueinbau aller im Straßenbereich befindlichen Bauteile wie Schachtabdeckungen, Straßeneinläufe oder Schieber- und Hydrantenkappen. Firmenkontakt

