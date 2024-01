Startseite Professioneller Treppenbau für Schleswig-Holstein und Hamburg Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-01-03 12:32. Mittels modernster Technologien und hochwertiger Materialien erbaut die ARKTIC - Treppentechnik GmbH neue Treppen für Innenbereiche und kümmert sich davor um die detaillierte Planung. Treppen dienen in erster Linie nützlichen Zwecken, um in die verschiedenen Stockwerke eines Gebäudes zu kommen. Die ARKTIC - Treppentechnik GmbH kümmert sich in Schleswig-Holstein, Hamburg und Umgebung um Treppen, die nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch ansprechend designt sind und den Raum optisch aufwerten. Umfassender Service: Beratung, Planung und Umsetzung Nach dem Entschluss, ein Treppenbauunternehmen zu engagieren und eine neue Treppe bei einem Neu- oder Umbau einzubauen, steht das erste persönliche Beratungsgespräch an. Die ARKTIC - Treppentechnik GmbH bietet individuelle Lösungen und richtet sich nach den speziellen Kundenwünschen. Kunden und Kundinnen können sich auch vor Ort in der Kieler Treppenausstellung Inspiration holen. Nachdem die Details und Umsetzungsmöglichkeiten geklärt wurden, geht es an die konkrete Planung, wobei Kunden und Kundinnen einen detaillierten Planungsentwurf erhalten und Änderungswünsche einwerfen können. Die anschließende Lieferung und Bauphase erfolgt durch kompetente Tischlermeister bzw. -meisterinnen, die alles fachgerecht, sicher und sorgfältig montieren. Vielfältige Treppenarten für jeden Geschmack Treppen unterscheiden sich in Form, Farbe, Bauweise sowie Material und können verschiedenen Ansprüchen gerecht werden. Eine Wangentreppe ist die klassische Bauform einer Treppe, die entweder aus Holz oder Stahl besteht und für ein gemütliches Ambiente sorgt. Sie wird seitlich von zwei tragenden Wangen begrenzt, wodurch die robuste Treppenart als offene, freitragende sowie geschlossene Treppe harmonisch in ein Gebäude eingebaut werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau einer dynamischen Spindeltreppe, die ein optisches Highlight setzt und zudem noch platzsparend ist. Die moderne Treppe wird aus Stahl oder Holz angefertigt und passt somit in viele verschiedene Einrichtungs- und Baustile. Die Treppenelemente winden sich um eine zentral gelegene Säule und sind dadurch äußerst belastbar. Wie die Spindeltreppe ist auch die steile Raumspartreppe aus Holz für kleine Räume sehr geeignet und vermittelt ein wohliges Gefühl. Die Konstruktion einer Bolzentreppe eignet sich ideal für ein offenes und freundliches Wohnkonzept. Die Stufen der freitragenden Treppe sind wandseitig durch schallgedämmte Bolzen gelagert, wodurch sich eine stabile Konstruktion ergibt. Sie wird aus Stahl oder Holz angefertigt und passt somit in viele verschiedene Einrichtungs- und Baustile. Die letzte Treppenart, die von der ARKTIC - Treppentechnik GmbH fachgerecht montiert werden kann, ist die Faltwerktreppe. Sie ist eine moderne, minimalistische Bauform, die wandseitig mit Bolzen montiert wird. Die Tritt- oder Setzstufen verleihen der filigranen Form eine sehr elegante Optik und sichern einen bequemen Auf- und Abstieg. ARKTIC - Treppentechnik GmbH: zuverlässiger Ansprechpartner für den Treppenbau Die ARKTIC - Treppentechnik GmbH plant und montiert Treppen aus Holz sowie Stahl und sorgt für einen unkomplizierten Ablauf. Für Fragen oder Beratungsgespräche ist das Unternehmen telefonisch unter 04348-91 97 84 0 zu erreichen. Interessenten können zudem eine E-Mail an info@arktic.de schicken. Die Vertriebszentrale sowie die Treppenausstellung findet man im Augustental 47 in 24232 Schönkirchen und ist für interessierte Käufer bzw. Käuferinnen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Umgebung von Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Am Wochenende oder auch nach Feierabend, aber auch sehr gerne nach Terminabsprache.

Darüber hinaus findet sich eine neue, 200qm große Ausstellung im Heeder Ring 1 in 25355 Heede, welche ebenso nach Terminabsprache besucht werden kann. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ARKTIC - Treppentechnik GmbH

Wir von ARKTIC - Treppentechnik führen Ihnen die unterschiedlichsten Treppenarten vor. Unsere Kunden bestehen sowohl aus privaten Bauherren als auch aus gewerblichen Bauunternehmern. Die individuelle Planung und hochwertige Konstruktion zeichnen uns hierbei besonders aus. Wir bieten eine große Produktvielfalt sowie eine große Auswahl an stilvollen Holzarten und unterschiedlichen Geländern.

