Startseite "Weltrekord in theologischer Bildung: Shincheonji Kirche Jesu feiert stolze 100.000 Abschlussfeier zum dritten Mal" Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-03 12:09. "Feierliche Momente im Daegu-Stadion: Am 12.November feierte das Zion Christliche Missionscenter, eine bedeutende Bibelbildungseinrichtung der Shincheonji-Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses, die "114. Abschlussfeier". Eine eindrucksvoll Am 12. November fand im beeindruckenden Daegu-Stadion die "114. Abschlussfeier" des Zion Christlichen Missionscenters statt, einer bedeutenden Bibelbildungseinrichtung der Shincheonji-Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses. An diesem besonderen Tag schlossen insgesamt 108.084 Studierende ihr Studium erfolgreich ab, was diese Institution zur größten theologischen Ausbildungsstätte der Welt macht. Angesichts der beachtlichen Teilnehmerzahl von 100.000 Personen äußerten die Organisatoren Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Die Sicherheit wurde zur obersten Priorität erklärt, und es wurden präventive Maßnahmen ergriffen, darunter die Aufrechterhaltung der Ordnung am Veranstaltungsort und die Bereitstellung von Sicherheitspersonal, Führungskräften und medizinischen Notfallteams. Umfassende Sicherheit sowohl innerhalb als auch außerhalb des Veranstaltungsortes wurde durch den Einsatz von 792 Sicherheitskräften für die äußere Sicherheit und 2.910 für die innere Sicherheit gewährleistet. Diese strategische Verteilung von Sicherheitsressourcen zielte darauf ab, einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten und gleichzeitig den Schutz aller Teilnehmer zu sichern. Die feierliche Abschlusszeremonie wurde zeitgleich in 13 Sprachen weltweit über den offiziellen YouTube-Kanal der Shincheonji-Kirche Jesu ausgestrahlt, darunter Koreanisch, Englisch, Chinesisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Spanisch und Deutsch. Shincheonji Kirche Jesu, Gemeinde Zentraldeutschland des Andreas Stammes Kontakt

