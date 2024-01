Startseite HEIMKRAFTs revolutionärer Energiemanager: Clever sparen und die Energiewende im Eigenheim gestalten! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-03 10:34. Bielefeld - HEIMKRAFT revolutioniert den Eigenverbrauch erneuerbarer Energien HEIMKRAFT GmbH, ein renommiertes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, präsentiert im April 2024 sein neuestes Produkt: den intelligenten Energiemanager. Dieser Energiemanager, speziell für die Integration von Photovoltaik, Stromspeichern und Wallboxen entwickelt, wird die Nutzung flexibler Stromtarife in Haushalten ermöglichen. Intelligentes Energiemanagement für moderne Haushalte Die Innovation von HEIMKRAFT GmbH ermöglicht es Hausbesitzern, den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Solarstrom effizient zu steuern und so die Stromkosten sowie CO2-Emissionen zu reduzieren. Mit der intuitiven App des Energiemanagers haben Nutzer stets einen Überblick über die verschiedenen Energiefunktionen und -flüsse ihres Haushalts. Effizienz und Anpassungsfähigkeit Durch die automatische Verteilung von Solarstrom auf die angeschlossenen Geräte kann der Eigenverbrauch optimiert werden. Das System von HEIMKRAFT GmbH erkennt, wann Solarstrom verfügbar ist und passt die Versorgung entsprechend an. Nutzer können individuelle Einstellungen vornehmen, beispielsweise den Ladezustand ihres Elektroautos oder die Warmwasserversorgung durch die Wärmepumpe. Eli Dzamulaev, V.i.S.d.P von HEIMKRAFT GmbH, betont die Bedeutung des neuen Produkts: "Unser intelligenter Energiemanager setzt neue Standards im Bereich erneuerbarer Energien. Er bietet unseren Kunden nicht nur Transparenz, sondern auch direkte Kosteneinsparungen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Die bisherige Amortisierungszeit, also der Zeitraum, in dem sich die Investitionskosten für eine durchschnittliche PV-Anlage von HEIMKRAFT durch eingesparte Stromkosten und mögliche Einspeisevergütungen amortisieren, betrug ungefähr 10 Jahre. Aufgrund der Optimierungen und Effizienzsteigerungen kann diese Amortisierungszeit nun voraussichtlich auf einen Zeitraum von 5 bis 8 Jahren verkürzt werden." Zukunftsorientierte Technologie Die Energiewelt entwickelt sich ständig weiter. Der Energiemanager von HEIMKRAFT GmbH ist bereits jetzt technisch so ausgerichtet, dass er zukünftige Trends wie dynamische Stromtarife unterstützen kann, was die Einsparpotenziale weiter erhöht. Einführungsangebot Zum Start des Produkts bietet HEIMKRAFT GmbH für alle Kunden, die sich für ein Komplettsystem aus Photovoltaik, Stromspeicher und Wallbox entscheiden, attraktive Einführungsrabatte und den intelligenten Energiemanager kostenfrei dazu. HEIMKRAFT: Ihr Vertrauenspartner für individuelle Photovoltaik-Lösungen Willkommen bei HEIMKRAFT - Ihrem Experten für individuelle Photovoltaik-Lösungen und die persönliche Energiewende direkt in Ihr Zuhause. Unsere hochqualifizierten Profis stehen Ihnen zur Seite, um Ihre Vision einer nachhaltigen Energiezukunft Realität werden zu lassen. Bei HEIMKRAFT erkennen wir die Bedeutung erneuerbarer Energien für die Zukunft. Firmenkontakt

HEIMKRAFT GmbH

Alexander Steiner

Fichtenweg 13

33649 Bielefeld

052112005544

https://www.heimkraft.com/ Pressekontakt

HEIMKRAFT GmbH

Eli Dzamulaev

Fichtenweg 13

33649 Bielefeld

052112005544 www.heimkraft.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten