Startseite Von der Angst getrieben: die Regierung denkt an Wahlen im Mai Pressetext verfasst von fotovymy am Di, 2024-01-02 22:08. "Der jüngste Vorschlag des grünen Gesundheitsministers Rauch, eine Anti-Kickl-Allianz mit ÖVP und SPÖ zu bilden, zeigt, dass die Vertreter des Systems den Wählerwillen völlig ignorieren. Es ist diesen Politikern völlig egal, wie viele Österreicher eine Politik mit freiheitlicher Handschrift wollen, sie hängen sich aus Prinzip gegen die FPÖ ein und wollen so die Veränderung zu Gunsten der von vielen Österreichern geforderte FPÖ verzweifelt verhindern", berichtet Kickl auf Facebook. Der Wähler hat jedoch immer Recht, dem müssen sich auch der Bundespräsident, die System-Parteien und deren Vertreter beugen.

Wenn man bedenkt, dass eine Reihe von Österreichern sicher sind, dass es schon bei der ersten Bundespräsidentenwahl nicht mit rechten Dingen zuging und die Parteien nicht den Bundespräsidenten wählten, sondern Hofer verhinderten, dann weiß man was Kickl von den anderen Parteien, die schon vor Angst zittern und um Wahlen im Mai betteln, erwartet. Sogar der Bundespräsident brüllt in die Gegend, dass er Kickl nicht angeloben wird. Aber ich glaube dafür ist er zu feige! Nehammer hat Angst bis September unter die 5 % zu fallen. Warum Nehammer Kanzler wurde, das weiß nur Mikl-Leitner. Gerade ihn, in dessen Amtszeit als Innenminister der Anschlag von Wien mit 4 Toten war beschenkte sie.

Aber Mikl-Leitner dachte anders. Sie wollte ihn nach St. Pölten holen und mit ihm den Wahlkampf für die NÖ-Landtagswahl bestreiten. Doch schon nach der ersten Veranstaltung mit ihm sah sie was Nehammer für ein Versager war und ließ ihn nie mehr am Wahllkampf teilhaben. "Also nicht einmal das konnte er. Schon damals wollten viele seinen Rücktritt als Innenminister, aber Mikl-Leitner belohnte ihn", war der damalige Tenor von vielen, darunter auch viele seiner Wähler! Foto: fotovymy Anhang Größe vp sumpf 600.jpg 301.28 KB Über fotovymy Vorname

