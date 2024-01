Startseite Top 10 der reichsten Bitcoin Wallets im Jahr 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-02 18:27. In der Welt von Bitcoin repräsentieren die zehn reichsten Wallets des Jahres 2024 eine erstaunliche Akkumulation von digitalem Vermögen. Hier ist eine strukturierte Übersicht, die einen Einblick in jede dieser digitalen Festungen bietet: 1. Binance Cold Wallet: An der Spitze mit einem Saldo von 248.597 BTC, bewertet mit beeindruckenden 11,36 Milliarden Dollar. Dieses Wallet zeigt den Umfang, in dem Binance Kryptowährungsvermögen sicher offline verwaltet. 2. Bitfinex Cold Wallet: Belegt den zweiten Rang mit 210.010 BTC, was ungefähr 9,59 Milliarden Dollar entspricht. Es repräsentiert eines der größten mit einer Börse verbundenen Wallets im Bitcoin-Ökosystem. 3. Das drittreichste Wallet: Dieses Wallet enthält 118.300 BTC, was einem Wert von 5,40 Milliarden Dollar entspricht. Es ist mit keiner bekannten Börse oder Firma verbunden. 4. Ein weiteres Binance Cold Wallet: Auf dem vierten Platz hat dieses Wallet 115.177 BTC, was 5,26 Milliarden Dollar entspricht und die Präsenz von Binance in der obersten Liga weiter festigt. 5. Wallet auf dem fünften Platz: Es hat einen Saldo von 94.643 BTC, bewertet mit 4,32 Milliarden Dollar. Der Besitzer oder die zugehörige Organisation ist nicht öffentlich bekannt. 6. Das sechstreichste Wallet: Dieses Wallets 94.505 BTC entsprechen 4,31 Milliarden Dollar, was auf einen weiteren bedeutenden Akteur im Bitcoin-Markt hindeutet. 7. Wallet auf dem siebten Platz: Mit 79.957 BTC hält dieses Wallet einen Wert von 3,65 Milliarden Dollar und ist eines der bedeutenden eigenständigen Wallets im Ökosystem. 8. Das achtreichste Wallet: Es besitzt 69.370 BTC, die fast 3,16 Milliarden Dollar wert sind und die Vermögensverteilung bei Bitcoin-Inhabern weiter veranschaulichen. 9. Binance-BTCB-Reserve: Auf dem neunten Platz mit 68.200 BTC und einem Marktwert von 3,11 Milliarden Dollar, repräsentiert es die Reserve für Binances an den Token gebundene Währungen. 10. Vermutliches Wallet eines ukrainischen Milliardärs: Schließlich machte das zehnte Wallet, von dem angenommen wird, dass es einem ukrainischen Milliardär gehört, einen Sprung von der elften Position, indem es am 31. Dezember 2023 8888,88 BTC hinzufügte. Diese strategische Ergänzung erhöhte den Saldo auf 66.465 BTC. Die Adresse dieses Wallets ist bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 und es ist zu einem Brennpunkt in der Erzählung des Kryptowährungsvermögens geworden. Diese zehn Bitcoin-Wallets sind nicht nur einfache Zahlen; sie sind Tresore des Einflusses, der Macht und strategischer Bewegungen, die den Markt beeinflussen können. Die Präsenz mehrerer Wallets, die mit großen Börsen wie Binance verbunden sind, zeigt die kritische Rolle, die diese Plattformen im Kryptowährungsmarkt spielen. In der Zwischenzeit symbolisiert der Eintritt des Wallets eines ukrainischen Milliardärs in die Top Ten den Einfluss, den individuelle Handlungen auf die breitere finanzielle Landschaft der Kryptowährungen haben können. Bitcoin Charts Kontakt

