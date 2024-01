Startseite PolyTALENT GmbH - Digital Recruiting für die Kunststoffindustrie und den Werkzeugbau Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-02 10:42. "Wir bringen die Talente von heute in die Kunststoffindustrie von morgen" PolyTALENT GmbH - Digital Recruiting: Definiert Zukunft der Personalgewinnung in der Kunststoffindustrie Cloppenburg, [02.01.2024] In einer Ära, in der die Kunststoffindustrie durch technologischen Fortschritt und wachsende Marktanforderungen geprägt ist, erweist sich PolyTALENT GmbH aus Cloppenburg als wegweisend in der Welt des digitalen Recruitings. Angeführt von Mehmet Tarti, einem renommierten Experten mit tiefgreifenden Einblicken in die Branche, ist PolyTALENT an der Spitze der Innovation, indem es Active Sourcing, Digital Headhunting und spezialisierte E-Learning-Programme nutzt, um das Recruiting für die Kunststoffindustrie neu zu definieren. Seit ihrer Gründung hat sich PolyTALENT GmbH dem Ziel verschrieben, die Kluft zwischen talentierten Fachkräften und führenden Unternehmen in der Kunststoffbranche zu überbrücken. Mit einem tieferen Verständnis der einzigartigen Herausforderungen dieser dynamischen Industrie, bietet PolyTALENT maßgeschneiderte und effektive Recruiting-Lösungen, die gleichermaßen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorteilhaft sind. Innovative Recruiting-Strategien Active Sourcing & Digital Headhunting: Durch die Verwendung fortschrittlichster Technologien und den Aufbau eines weitreichenden Netzwerks, identifiziert PolyTALENT aktiv potenzielle Kandidaten, die nicht nur qualifiziert, sondern auch ideal für die spezifischen Bedürfnisse der suchenden Unternehmen sind. Diese strategische Herangehensweise ermöglicht es PolyTALENT, verborgene Talente zu entdecken, die aktiv nicht auf dem Arbeitsmarkt präsent sind. Professionelle Stellenanzeigen: Das kreative Team von PolyTALENT, bestehend aus erfahrenen Textern und Designern, entwickelt Stellenanzeigen, die nicht nur aufmerksamkeitsstark sind, sondern auch die Kultur und die einzigartigen Vorteile der suchenden Unternehmen präzise kommunizieren. Spezialisierte E-Learning-Kurse: PolyTALENTs E-Learning-Programme, speziell konzipiert für die Kunststoffindustrie, sind darauf ausgerichtet, neuen Mitarbeitern essentielles Wissen zu vermitteln und ihre Integration in neue Rollen zu beschleunigen. Fokussierte Kundenbetreuung im DACH-Raum Von Cloppenburg aus bietet PolyTALENT eine maßgeschneiderte Kundenbetreuung im gesamten DACH-Raum, mit einem besonderen Fokus auf die spezifischen Anforderungen und kulturellen Besonderheiten von Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese gezielte regionale Ausrichtung ermöglicht es PolyTALENT, präzise auf die Bedürfnisse der Unternehmen einzugehen und individuelle Recruiting-Lösungen zu bieten. PolyTALENT GmbH steht an der vordersten Front der digitalen Revolution im Recruiting für die Kunststoffindustrie. Durch ein kontinuierliches Engagement für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit definiert PolyTALENT die Standards im Bereich der Mitarbeitergewinnung neu. Interessierte Unternehmen sind eingeladen, sich auf der Webseite von PolyTALENT weitere Informationen zu verschaffen oder direkt in Kontakt zu treten. Kontakt: Mehmet Tarti Geschäftsführer PolyTALENT GmbH

Webseite: https://polytalent.de PolyTALENT GmbH - Digital Recruiting Partner der Kunststoffindustrie Unser Ansatz ist es, aktiv die besten Talente für die Kunststoffindustrie und den Werkzeugbau zu gewinnen. Wir gehen proaktiv auf potenzielle Kandidaten zu, um Ihre offenen Positionen mit den passendsten Talenten zu besetzen. Unsere Strategie nutzt moderne und benutzerfreundliche Kanäle für eine effiziente Kontaktaufnahme und Interaktion. Durch unsere eigene Webseite bieten wir eine unkomplizierte Kontaktaufnahme via WhatsApp - schnell, direkt und persönlich. Zudem erschließen wir für Sie den gesamten Raum der digitalen Talentsuche: Von etablierten Jobportalen und Talentpools über professionelle Netzwerke wie LinkedIn und Xing bis hin zu dynamischen Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok. So sichern wir eine breite Präsenz auf allen relevanten Kanälen und sprechen Kandidaten dort an, wo sie am aktivsten sind. Unser Ziel? Nicht nur finden, sondern die richtigen Menschen für Ihr Unternehmen begeistern und gewinnen! Kontakt

