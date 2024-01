Startseite Neujahrstradition 2. Januar in Interlaken - Harder-Potschete Pressetext verfasst von kmuinnovation am Mo, 2024-01-01 10:11. Die Harder-Potschete, eine faszinierende Maskentradition, findet alljährlich am 2. Januar in Interlaken statt. Während dieses traditionellen Ereignisses ziehen der Hardermann, seine Frau (das Wyb) und die Potschen-Gefolgschaft durch die Straßen, wobei die maskierten Figuren brüllen, tanzen und die Zuschauer mitreißen, um eine Atmosphäre von Angst und Spannung zu schaffen. Seit vielen Jahrzehnten folgt der Umzug einer festen Route, beginnend am Marktplatz über Unterseen und zurück zum Ausgangspunkt. Die Straßen von Interlaken sind gesäumt von erwartungsvollen Zuschauern, die gespannt darauf warten, das Hardermannli und seine Potschen in Aktion zu erleben. Das Hardermannli, als zentrale Figur des Umzugs, trägt einen Holzstock und gemeinsam mit den Potschen schafft es eine gespenstische Atmosphäre. Die Harder-Potschete ist nicht nur ein beeindruckendes Schauspiel, das die Zuschauer fesselt, sondern bietet auch einen Einblick in die alten Bräuche und Traditionen der Region. Das Ereignis trägt dazu bei, die Geschichte und das kulturelle Erbe von Interlaken lebendig zu halten und die Menschen zusammenzubringen, um die faszinierende Welt der Masken und des Brauchtums zu feiern. Das Hardermannli hat eine besondere Bedeutung, da es in den malerischen Bergen von Interlaken, unterhalb des Hardergipfels, als natürlicher Felsabbruch existiert. Dieses imposante Abbild zeigt auf natürliche Weise das riesige Gesicht und die imposante Schulterpartie eines Mannes und wird als "Hardermannli" bezeichnet. Gemäß einer überlieferten Sage verkörpert es den bösen Berggeist und ist das zentrale Element der traditionsreichen Harder-Potschete. Am 2. Januar jeden Jahres begibt sich das Hardermannli gemeinsam mit seinem Wyb und den Potschen auf den Weg zum Volk auf dem Bödeli, einem Ort in der Nähe von Interlaken. Während dieses fesselnden Brauchtums versetzen die maskierten Potschen die Zuschauer mit ihrem wilden Treiben in Angst und Schrecken. Der Umzug wird von einem lauten Spektakel begleitet, das dazu dient, die bösen Geister des Winters zu vertreiben. Symbolisch repräsentiert das Hardermannli das Dunkle und Unheimliche, das während der Winterzeit über das Land zu herrschen scheint. Die Harder-Potschete ist ein uralter Brauch, der die Rückkehr des Lichts und die Überwindung der Finsternis feiert. Das Zurückziehen des Hardermannli symbolisiert den Sieg des Lichts und den Beginn einer neuen Zeit des Erwachens und der Hoffnung inmitten der winterlichen Landschaft von Interlaken. Das traditionelle Fest der Harder-Potschete ist eine wirklich einzigartige Erfahrung, die die Menschen der Region zusammenführt und eine alte Sage lebendig werden lässt. Weitere Informationen sind verfügbar unter: https://www.switzerland-highlights.com/de/harder-potschete/](https://www.switzerland-highlights.com/de/harder-potschete/ Luxusreisen Schweiz: Erleben Sie eine unvergessliche Luxusreise durch die Schweiz, ein Land, das durch seine außergewöhnliche Schönheit, seinen Luxus und seine Exklusivität besticht. Luxusreisen durch die Schweiz - Switzerland-Highlights https://www.switzerland-highlights.com/de/

https://www.switzerland-highlights.com/en/ Über kmuinnovation Komplettes Benutzerprofil betrachten