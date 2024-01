Startseite Hohe Ausfallquoten: verändere Deine HR-Strategie Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-01 08:34. Verändere Deine HR-Strategie: Entdecke die Kraft der Persönlichkeitsentwicklung Kennst Du die Story von Marc? Marc, ein junger, dynamischer Mitarbeiter, war kurz davor, unter der Last des Stresses zusammenzubrechen. Jeden Tag kämpfte er gegen steigenden Stress und sinkende Motivation. Dann kam er in mein Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung und alles änderte sich. Wie Marc stehen viele Deiner Mitarbeiter täglich unter enormem Druck. Es ist an der Zeit, aktiv zu werden! Ich lade Dich herzlich zu meinen Schnupperseminaren ein, damit Du selbst erleben kannst, wie ich den Umgang mit Stress revolutioniere und die Persönlichkeit stärke. Mein Engagement und meine Expertise im Bereich Stressmanagement und Persönlichkeitsentwicklung sind durch zahlreiche positive Bewertungen und Erfahrungen auf ProvenExpert deutlich geworden. Ich gehe individuell auf jeden Teilnehmer ein und gestalte meine Seminare interaktiv, emotional und empathisch. Es sind nicht nur Seminare - es sind transformative Erlebnisse. Warum ist das wichtig für Dein Unternehmen? Die psychische Gesundheit Deiner Mitarbeiter ist entscheidend für ihre Leistung, Motivation und ihr Wohlbefinden. Meine Seminare bieten praktische und effektive Strategien zur Stressbewältigung, die den Krankenstand senken und ein gesundes Arbeitsumfeld fördern. Mein "StressFree"-Programm ist hier ein perfektes Beispiel. Es hat eine tiefgreifende Wirkung auf die Teilnehmer. Ich kombiniere theoretisches Wissen mit praktischen Lebenserfahrungen, um ein einzigartiges und wirksames Angebot zu schaffen. Denk an Marc. Er ist das perfekte Beispiel dafür, wie meine Seminare das Leben Deiner Mitarbeiter positiv beeinflussen können. Nutze jetzt die Gelegenheit, Deine Mitarbeiter zu unterstützen und gleichzeitig Deine Unternehmenskultur zu stärken. Melde Dich jetzt für meine Schnupperseminare an und erlebe den Unterschied, den meine Programme machen können. Es ist Zeit, in das Wohlbefinden und die Entwicklung Deiner Mitarbeiter zu investieren - für ein stärkeres, gesünderes und produktiveres Unternehmen. Entdecke die Macht der Persönlichkeitsentwicklung in meinem Seminar. Link zu den Schnupperseminaren (https://www.helene-kollross.de/stressbewaeltigung-schnupperseminar/) Freue mich auf Dich, Helene Kollross

Expertin für Stressmanagement und Persönlichkeitsentwicklung Helene Kollross StressFree - Stressbewältigung:

Programm für Führungskräfte Burnout Prävention & Persönlichkeitsentwicklung - StressFree I IHK-Kompetenz-Training I Mehr Erfolg und Wohlbefinden durch mentale und physische Gesundheit

Ausgezeichnet: Top-Dienstleister 2022 & 2023 von ProvenExpert

YouTube-Kanal: https://studio.youtube.com/channel/UCw6tW3LfetN2KZ_6TlFjAOw

Podcast: https://open.spotify.com/show/0Hd9qlwuPZIOj4O0sjoToz Kontakt

Seminar Stressbewältigung Helene Kollross Persönlichkeitsentwicklung

Helene Kollross

Nordendstraße 13

89352 Ellzee

01628509031

https://www.helene-kollross.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten