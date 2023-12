Startseite Energetisches Sanieren - Professionelle Beratung zur Kernsanierung Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2023-12-31 15:34. Als Fachmann für energetisches Sanieren ist das in Verl ansässige Unternehmen Bussemas & Pollmeier (https://www.bussemas-pollmeier.de/home), auch besser bekannt als "Die Baustoff-Partner" Ihr Ansprechpartner mit herausragender Expertise. Egal ob Sanierungsprofi oder blutiger Anfänger. Eine langjährige Erfahrung bei Sanierungsprojekten hat es der Firma Bussemas & Pollmeier ermöglicht, eine herausragende Position in der Branche einzunehmen. Die Baustoff-Partner verstehen die Bedürfnisse ihrer Kunden und bieten maßgeschneiderte Lösungen, um ihre Energieeffizienz zu verbessern. Das Team von Fachleuten steht Ihnen von der Planung bis zur Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite. Um eine realistische Beratung zu garantieren, hat die Firma Bussemas & Pollmeier die Kundenberatung auf ein neues Level gehoben. Durch eine digitale Beratung mit künstlicher Intelligenz (https://www.bussemas-pollmeier.de/beratungstermine/termine/persoenliche-...) kann jedem Kunden das richtige Konzept & Produkt angeboten werden. Eine Beratung zur energetischen Sanierung enthält z. B. Themen wie Dachdämmung, oberste Geschossdecke, Dachbodendämmung, Innendämmung, WDVS (Wärmedämmverbundsystem), Kellerdeckendämmung und viele weitere. Bussemas & Pollmeier bietet Ihnen hochwertige Materialien für eine effiziente Isolierung, um den Energieverbrauch zu minimieren und den Wohnkomfort zu maximieren. "Wir wollen unseren Beitrag leisten und unseren Kunden helfen, Energie zu sparen", betont die Unternehmensleitung von Bussemas & Pollmeier. Energieeffiziente Sanierungen sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern bieten auch langfristige Kosteneinsparungen für die Hausbesitzer. Die Baustoff-Partner engagiert sich dafür, nachhaltige Lösungen zu schaffen, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll sind. Oftmals können Sie als Bauherr auch Fördermittel für die energetische Sanierung beantragen. Auch hier steht Ihnen das fachkompetente Team unterstützend zur Seite. Für eine persönliche Beratung bei Kernsanierungen und zur Materialbeschaffung für energetisches Sanieren steht Ihnen unser kompetentes Team gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Bussemas & Pollmeier. (https://www.bussemas-pollmeier.de/home) Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend. Kontakt

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG

Julian Beckmann

Oststrasse 188

33415 Verl

05207 - 990-0

www.diebaustoffpartner.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten