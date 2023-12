Startseite Nachhaltige Geschenkidee: Bleistifte aus denen Bäumchen, Basilikum oder Strohblumen werden Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2023-12-31 02:06. Perfekte Geschenkidee für Kinder & Erwachsene Trotz Tablet, Smartphone und PC - Bleistifte werden immer gebraucht. Ein irgendwie beruhigender Gedanke. Kinder lernen mit Bleistiften und Buntstifen ihren Namen zu schreiben, sie malen damit. Außerdem finden sie in jedem Haushalt oder Büro Verwendung. Jetzt können sie zudem ein zweites Leben als Pflanze führen. Ein originelles und langlebiges Geschenk (https://www.plusperfekt.de/nachhaltige-geschenkidee-bleistifte-aus-denen...)

Ein dänisches Label möchte durch seine Produkte die Welt zu einem besseren Ort machen. Jeden Tag ein bißchen mehr. Indem wir heute etwas sähen, geben wir ihm die Chance, morgen zu etwas Großem zu wachsen, lautet die Philosophie des Unternehmens. Und diese Idee wird bereits durch preisgekrönte pflanzbare Stifte und Make-up-Liner honoriert. Ein kleines Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn wir aufgeschlossen sind und verschiedene Produkte nachhaltig denken. Denn mit vielen kleinen, bewussten Schritten können wir gemeinsam eine größere positive Wirkung erzielen. Neu: Die Love Edition

Mehr als 70 Millionen pflanzbare Stifte hat das Label seit seiner Unternehmensgründung im Jahr 2013 bereits in über 80 Länder verkauft und sorgt damit rund um die Welt für jede Menge neuer Blumen, Kräuter- und Gemüsepflanzen. Die Stifte sind in verschiedenen Ländern und Regionen patentiert, einschließlich Europa, Asien, den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada. In diesem Jahr gibt es erstmals eine Love Edition. Sie besteht aus acht Bleistiften mit saisonalen Samen, von denen jeweils zwei zu Weihnachtsbäumchen, Zimtbasilikum, Strohblumen oder Thymian werden können. Perfekt als kleines Geschenk zum Wichteln, als Mitgebsel bei Feierlichkeiten oder eben als eine kleine Aufmerksamkeit. Mehr Infos zu den nachhaltigen Bleistiften auf PlusPerfekt.de (https://www.plusperfekt.de/nachhaltige-geschenkidee-bleistifte-aus-denen...) PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin. Kontakt

PlusPerfekt - OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951

https://www.PlusPerfekt.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten