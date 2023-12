Startseite Die Lieblingsdessous der Redaktion für Curvys und Plus Size Frauen Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2023-12-31 01:08. Wir lieben zarte Wäsche, die die Haut streichelt, dem Körper schmeichelt und ihn perfekt in Szene setzt. Unterwäsche ist dafür ein viel zu schlichtes Wort. Der französische Begriff Dessous (https://www.plusperfekt.de/tag/dessous/) klingt da schon deutlich eleganter und lässt viel besser erahnen, dass es um das Betonen der weiblichen Figur geht. Und auch wenn umgangssprachlich die Worte Lingerie und Dessous nahezu bedeutungsgleich verwendet werden, ist Lingerie doch vielmehr. Sie das "Sahnehäubchen" der zarten Unterwäsche. Lingerie ist eine sinnliche Steigerung von Dessous und beschreibt besonders zarte und elegante Pieces. Dessous sind auf dem Vormarsch

Nicht nur als sinnliches Darunter sind Dessous und Lingerie beliebt. Die Zeiten, in denen BHs, Bralettes, Bustiers und Bodys unter der Kleidung versteckt wurden, gehören endgültig der Vergangenheit an. Sie sind vielmehr wichtige Layering-Optionen, die mit Blazern, Hosenanzügen und Kostümen oder ganz lässig zu Jeans kombiniert werden und für das gewisse Etwas sorgen. Als Pionierin des "Innerwear as Outerwear"-Trends gilt die niederländische Mode- und Lingerie-Designerin Marlies Dekkers. Sie betrachtet Unterwäsche als Teil des Outfits. Als wichtiges Styling-Element, das den Look ergänzen oder sogar das Highlight eines Outfits sein kann. Marlies Dekkers sieht Lingerie mit den Augen einer Künstlerin und ist davon überzeugt: "Kunst sollte zur Schau gestellt werden [...] Es hat auch mit der Tatsache zu tun, dass ich aus einem weiblichen Blickwinkel entwerfe. Ich wollte Unterwäsche als Mode für Frauen zurückgewinnen, statt als sinnliches Produkt, das sich an Männer richtet." Wäsche kann eine Wunderwaffe sein

Mit den richtigen Dessous ändert sich die Körperhaltung, der Gang und die Überzeugungskraft. "Darum ist Lingerie wichtig. Nicht, um irgendwem zu gefallen", sagt Moderatorin und Paartherapeutin Paula Lambert. Für sie ist es eine absolut feministische Entscheidung, Dessous zu tragen, die einen stark und unabhängig fühlen lassen.

