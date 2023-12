Startseite Der Adler ist abgestürzt Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-29 02:08. Innovativer TV-Streaming-Sender stellt Sendebetrieb ein Xund.TV beendet überraschend den Sendebetrieb. Nach nur 370 Tagen ist Schluß. Am Mittwoch, 27.12.2023 wurde um 0:00 Uhr die Webseite des neuen und sehr innovativen TV-Streaming-Senders Xund.TV abgeschaltet. Offizieller Sendestart von Xund.TV war 1 Jahr und 5 Tage zuvor, am 22.12.2022. Ähnlich wie Netflix aufgebaut und via Apps nicht nur auf Smartphone und Tablet, sondern auch auf dem Smart-TV gemütlich auf dem Wohnzimmersofa, geniessbar, sollte dies die Zukunft des bewussten Fernsehens sein. Xund.TV hatte die Hauptthemenbereiche gesamtheitliche Gesundheit, Spiritualität & Bewusst:Sein und das Ziel mit Hilfe ausgesuchter Experten Menschen auf ihrem persönlichen Weg dort abzuholen, wo sie stehen und zu begleiten, solange sie es brauchen, um gesamtheitlich gesund & bewusst zu werden. Nachdem noch vor wenigen Wochen die Planungen der Internationalisierung für 2024 verkündet wurden gibt es aktuell keinen Kommentar. Die Mitglieder haben bis auf Weiteres vollen Zugriff auf die Inhalte und werden per eMail über die weitere Vorgehensweise informiert. Xund-Galax.ie LLC beschäftigt sich mit den Themen ganzheitliche Gesundheit, Bewusst:Sein, Spiritualität, Selbst-Heilung und hilft Menschen dabei, sich selbst zu helfen und bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben. Kontakt

