Startseite 2024 ein eigens Buch schreiben? "Dein Buch in zwölf Wochen" von Daniela Landgraf macht's möglich. Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-12-28 14:03. Von der ersten Idee bis zur vollständigen Umsetzung Jedes neue Jahr bringt die Möglichkeit für einen Neuanfang und die Verwirklichung langgehegter Träume. Für viele ist das Schreiben eines eigenen Buches ein solcher Traum. Daniela Landgraf, erfahrene Autorin, Moderatorin und Buchcoach, hat mit ihrem neuesten Werk "Dein Buch in zwölf Wochen" einen praxisnahen Leitfaden geschaffen, der angehenden Autoren hilft, diesen Traum innerhalb von nur 84 Tagen Realität werden zu lassen. Landgraf, die seit 2015 zahlreiche Bücher veröffentlicht hat, teilt in diesem Ratgeber ihre reichhaltigen Erfahrungen und bietet Lesern eine strukturierte Anleitung, von der ersten Idee bis zur vollständigen Umsetzung ihres Buchprojekts. Sie behauptet, dass das Schreiben eines eigenen Buches nicht nur eine Form der Persönlichkeitsentwicklung ist, sondern auch Disziplin, Durchhaltevermögen trainiert und das Selbstwertgefühl stärkt. Mit dem Buch, welches auf Landgrafs erfolgreichen "Schreib dein Buch"-Challenges basiert, erhalten Leser tägliche Aufgaben und hilfreiche Tipps zu Themen wie Strukturierung, Themenfindung, Storytelling, Marketing und verschiedenen Publikationsformen. Daniela Landgraf, die ursprünglich aus der Finanzbranche kommt, entdeckte ihre Leidenschaft für das Schreiben relativ spät, hat diese aber seitdem mit Hingabe gelebt. Ihre Expertise als Autorin und Buchcoach macht "Dein Buch in zwölf Wochen" zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle, die im neuen Jahr das Projekt eines eigenen Buches in Angriff nehmen möchten. Buchdetails: Autorin: Daniela Landgraf

Titel: Dein Buch in zwölf Wochen

Seitenzahl: 228

Preis: 19,99 €

Veröffentlichungsdatum: 28.02.2023

ISBN: 978-3-98641-042-1 Über die Autorin:

Daniela Landgraf ist als Moderatorin, Vortragsrednerin und Buchcoach tätig. Seit 2015 hat sie zahlreiche Bücher geschrieben und unterstützt seit 2020 andere Autoren beim Schreiben und Veröffentlichen ihrer Werke. Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: "Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen."

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken "Mentoren-Verlag", "Telemach-Verlag" und "Herodot-Verlag" decken die unterschiedlichen Themen ab. Kontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100

https://mentoren-verlag.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten