Startseite Neues Premium-Nahrungsergänzungsmittel von my-om.life Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-27 10:23. my-om.life bringt mit "Strong & Resistant" nicht nur ein vollkommen reines Produkt auf den Markt, auch die Zusammensetzung ist einzigartig. Mit Calcium und Magnesium im Verhältnis 2:1 als Basis, vervollständigen natürliches Siliciumdioxid aus Bambussprossenextrakt, Vitamin D und Biotin die Zutatenliste. Nahrungsergänzungsmittel gibt es zahlreich auf dem Markt. Doch nur wenige können damit punkten, dass sie keine Zusatzstoffe, Füll- oder Konservierungsstoffe enthalten. Hergestellt und laborgeprüft in Deutschland macht dies Strong & Resistant zu einem Premium-Produkt, welches in keinem Sortiment fehlen sollte. Strong & Resistant sorgt für mehr Stärke im stressigen Alltag:

Das enthaltene Magnesium trägt z.B. zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und zu einer normalen psychischen Funktion bei. Calcium trägt z.B. zu einer normalen Muskelfunktion und zu einer normalen Signalübertragung zwischen den Nervenzellen bei. Vitamin D trägt u.a. zu einem normalen Calciumspiegel im Blut bei. Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut und Haare bei. Silicium ist in fast jeder Zelle im menschlichen Körper vorhanden. Das Produkt ist zudem vegan, laktose- und glutenfrei, frei von Gelatine, Carrageen und PEG. Es enthält keinerlei Füllstoffe wie z.B. Magnesiumstearat, Farbstoffe wie z.B. Titandioxid oder sonstige Zusatzstoffe. Es wird in einer umweltfreundlichen Braunglasflasche angeboten. Strong & Resistant von my-om.life ist jetzt bestellbar für Online-Apotheken und Onlineshops unter der PZN 18820962 / EAN 4170000118268 Endkunden können im my-om.life-Onlineshop auf www.my-om.life (https://www.my-om.life/strong-resistant?campaign=pr) bestellen. my-om.life ist ein junges Startup mit Sitz in Köln, dass sich der Entwicklung von hochwertigen und reinen Nahrungsergänzungsmitteln verschrieben hat. my-om.life widmet sich vor allem dem Thema Balance und Stärkung des weiblichen Körpers. Dabei wird nicht nur auf eine sinnvolle Kombination von Inhaltsstoffen, sondern auch auf eine gut individualisierbare Dosierung geachtet. Kontakt

my-om.life UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Karin Runge

Leinsamenweg 114

50933 Köln

+49-221-29233901

