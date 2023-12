Startseite NRW Schrott - Ihr Partner für professionelle Schrottabholung und mehr in Bochum Kostenlose Schrottabholung Pressetext verfasst von Schrott-Metall am Di, 2023-12-26 11:19. Die NRW Schrott mit Sitz in der Robertstraße 70, 44809 Bochum, bietet Ihnen einen umfassenden Service rund um Schrottabholung. Egal ob zu Hause oder im Unternehmen – wir holen Ihren Schrott kostenfrei ab. Von alten Elektrogeräten über Haushaltsgeräte bis hin zu defekten Maschinen: Wir nehmen alles mit und sorgen für eine umweltgerechte Entsorgung. Fahrende Schrotthändler für bequeme Abholung vor Ort

Unsere fahrenden Schrotthändler sind mobil im Einsatz und kommen direkt zu Ihnen. Mit unserem flexiblen Service sparen Sie sich den Aufwand und die Zeit für den Transport. Lehnen Sie sich zurück, während wir Ihren Schrott vor Ort abholen – bequemer geht es nicht! Klüngelskerl Dienstleistungen für mehr Ordnung

Die NRW Schrott ist nicht nur auf die Abholung von Schrott spezialisiert, sondern bietet auch Klüngelskerl Dienstleistungen an. Wir unterstützen Sie bei der Entrümpelung von Kellern, Dachböden oder Lagerräumen. Verschaffen Sie sich Platz und lassen Sie uns den Klüngel für Sie übernehmen! Auto Abholung und Verschrottung für einen sauberen Fuhrpark

Unsere Dienstleistungen umfassen auch die Abholung und Verschrottung von Autos. Egal, ob Unfallwagen, nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge oder Altautos – wir kümmern uns um eine fachgerechte Entsorgung. Profitieren Sie von unserem Service und machen Sie Platz für Neues! Nachhaltige Entsorgung und Recycling für die Umwelt

Die NRW Schrott legt großen Wert auf umweltfreundliche Entsorgung und Recycling. Mit uns setzen Sie auf Nachhaltigkeit und tragen aktiv dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schonen. Wir sorgen dafür, dass Ihr Schrott fachgerecht recycelt wird, um die Umweltbelastung zu minimieren. Vertrauen Sie auf NRW Schrott – Ihr Komplettanbieter für Schrottabholung und Entsorgung in Bochum

Serviceorientiert und Zuverlässig – Wir sind für Sie da! Die NRW Schrott zeichnet sich nicht nur durch ihre vielfältigen Dienstleistungen aus, sondern auch durch einen kundenorientierten Service. Unser erfahrenes Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um individuelle Anfragen zu besprechen und maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden nicht nur einen professionellen, sondern auch einen freundlichen Service bieten zu können. Transparente Abläufe und Fairness – Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel

Wir legen großen Wert auf transparente Abläufe und faire Preise. Bei der NRW Schrott erhalten Sie eine klare und verständliche Abwicklung. Unsere fairen Preise beim Schrotthandel und der Altmetallentsorgung basieren auf aktuellen Marktwerten, sodass Sie stets von einer gerechten Abrechnung profitieren. Effiziente Autoverschrottung für einen sauberen Fuhrpark

Unsere Autoverschrottung ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch effizient. Wir kümmern uns nicht nur um die Abholung Ihres Altautos, sondern übernehmen auch die formalen Angelegenheiten wie die Abmeldung bei den Behörden. So können Sie sich ganz auf den reibungslosen Ablauf verlassen. Umweltschutz im Fokus – Wir recyceln nachhaltig

Die NRW Schrott ist stets bemüht, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Durch das Recycling von Altmetall und Schrott setzen wir auf eine nachhaltige Ressourcennutzung. So tragen auch Sie aktiv zur Schonung der Umwelt bei, wenn Sie sich für unsere Dienstleistungen entscheiden. Kooperationen und Partnerschaften – Gemeinsam stark für Bochum

Wir schätzen den Austausch mit anderen Unternehmen und pflegen enge Kooperationen. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern stärken wir nicht nur die Wirtschaft in Bochum, sondern können auch innovative Lösungen für spezifische Anforderungen entwickeln. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft! Ihr Partner für Schrottabholung und mehr – NRW Schrott in Bochum

Ob Altmetall, Schrott, Klüngel oder Altauto – die NRW Schrott ist Ihr zuverlässiger Partner in Bochum und Umgebung. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung, unseren umfassenden Service und unser Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Kontaktieren Sie uns für Ihren individuellen Service

Sie möchten von unserer kostenlosen Schrottabholung profitieren oder haben Fragen zu unseren Dienstleistungen? Kontaktieren Sie uns unter folgenden Daten: NRW Schrott

Robertstraße 70

44809 Bochum

Tel: 0152 / 52 376 589

E-Mail: info@nrw-schrott.de

