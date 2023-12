Startseite Schrottabholung und Ankauf von Schrott beim Schrotthändler Kölle Pressetext verfasst von Schrott-Metall am Di, 2023-12-26 10:32. Schrottabholung Kölle erleichtert Altmetallentsorgung in Köln und Umgebung Köln, [Datum] Die Schrottabholung Kölle bietet einen umfassenden Service rund um die bequeme und umweltfreundliche Entsorgung von Altmetall in Köln und Umgebung. Das Unternehmen mit Sitz in der Salvatorstraße 18, 51061 Köln, hat sich auf die kostenlose Altmetallabholung, den Altmetallankauf, den Schrottankauf und die professionelle Autoverschrottung spezialisiert. Der Service der kostenlosen Altmetallabholung ermöglicht es Privatpersonen sowie Unternehmen, sich bequem von Altmetall zu trennen, ohne selbst Hand anlegen zu müssen. Das erfahrene Team von Schrottabholung Kölle holt Altmetall kostenfrei direkt vor Ort ab – sei es zu Hause, im Unternehmen oder auf Baustellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um alte Elektrogeräte, Haushaltsgeräte, defekte Maschinen oder andere metallische Altlasten handelt. Für Kunden, die nicht nur Platz schaffen, sondern auch noch etwas Geld mit ihren Altmetallschätzen verdienen möchten, bietet die Schrottabholung Kölle faire Preise beim Altmetallankauf. Das Unternehmen legt dabei Wert auf transparente und kundenfreundliche Abrechnung, unabhängig von der Menge des Altmetalls. Zusätzlich zum Altmetallankauf bietet die Schrottabholung Kölle auch einen professionellen Schrottankauf an. Größere Mengen an Schrott und Altmetall werden vor Ort begutachtet und zu fairen Konditionen angekauft, um eine nachhaltige Wiederverwertung der Rohstoffe zu fördern. Für Fahrzeugbesitzer, die sich von alten Autos trennen möchten, bietet die Schrottabholung Kölle eine zuverlässige Autoverschrottung an. Das erfahrene Team sorgt nicht nur für die fachgerechte Entsorgung des Fahrzeugs, sondern kümmert sich auch um alle formalen Angelegenheiten wie die Abmeldung bei den Behörden. Kontakt:

Schrottabholung Kölle

Salvatorstraße 18

51061 Köln Telefon: +491525 7870447

E-Mail: info@schdrottabholung-koelle.de Die Schrottabholung Kölle steht für einen kundenorientierten und umweltfreundlichen Service im Bereich Altmetallentsorgung und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Privatpersonen, Unternehmen und Bauprojekten in Köln und Umgebung.

http://nrw-schrottankauf.de Branche

Schrotthandel, Schrotthändler, Container, Schrottankauf, Metall Ankauf, Demontagen, Demontage, Autoabholung, Altautoabholung, http://nrw-schrottankauf.de, http://nrw-schrottankauf.de/schrotthaendler.html, http://nrw-schrottankauf.de/autoverwertung.html, http://nrw-schrottankauf.de/demontage.html, http://nrw-schrottankauf.de/container.html