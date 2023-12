Startseite Schrotthändler Dortmund entsorgt auch Gebrauchtwagen und Unfallwagen in der Region Pressetext verfasst von Schrott-Metall am Di, 2023-12-26 10:25. Schrotthändler Dortmund erleichtert Altmetallentsorgung in der Region Dortmund, 26.12.2023 Das Unternehmen "Schrotthändler Dortmund" mit Sitz in der Münsterstraße 120, 44145 Dortmund, präsentiert einen umfassenden Service für die bequeme und umweltfreundliche Entsorgung von Altmetall in der Region Dortmund. Die kostenlose Altmetallabholung des Schrotthändlers Dortmund ermöglicht es Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen, sich von Altlasten zu befreien, ohne selbst tätig werden zu müssen. Das erfahrene Team des Unternehmens holt Altmetall kostenfrei vor Ort ab, sei es zu Hause, im Betrieb oder auf Baustellen. Diese Dienstleistung erstreckt sich über eine Vielzahl von Altmetallarten, von alten Elektrogeräten bis hin zu defekten Maschinen. Mit dem Altmetallankauf bietet der Schrotthändler Dortmund eine finanziell attraktive Möglichkeit, nicht nur Platz zu schaffen, sondern auch noch etwas Geld für Altmetallschätze zu erhalten. Das Unternehmen legt großen Wert auf transparente und faire Preisgestaltung, unabhängig von der Menge und Art des Altmetalls. Zusätzlich zum Altmetallankauf bietet der Schrotthändler Dortmund auch einen professionellen Schrottankauf an. Das erfahrene Team begutachtet größere Mengen an Schrott und Altmetall direkt vor Ort und kauft diese zu fairen Konditionen an. Dieser Service erleichtert nicht nur die Entsorgung, sondern fördert auch die nachhaltige Wiederverwertung von Rohstoffen. Für Fahrzeugbesitzer, die sich von alten Autos trennen möchten, bietet der Schrotthändler Dortmund eine zuverlässige Autoverschrottungtung an. Das Team kümmert sich um die fachgerechte Entsorgung und übernimmt alle notwendigen formalen Schritte, einschließlich der Abmeldung bei den Behörden. "Schrotthändler Dortmund" steht für einen kundenfreundlichen und umweltbewussten Ansatz in der Altmetallentsorgung. Das Unternehmen lädt Interessierte dazu ein, von den angebotenen Dienstleistungen zu profitieren und gemeinsam einen Beitrag zur nachhaltigen Rohstoffwiederverwertung in der Region Dortmund zu leisten. Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Schrotthändler Dortmund Münsterstraße 120, 44145 Dortmund Telefon: 0 1520 7930297 E-Mail: info@schrott-zentrale.de Website: https://schrotthaendler-dortmund.com/ Über Schrott-Metall Homepage

http://nrw-schrottankauf.de Branche

Schrotthandel, Schrotthändler, Container, Schrottankauf, Metall Ankauf, Demontagen, Demontage, Autoabholung, Altautoabholung, http://nrw-schrottankauf.de, http://nrw-schrottankauf.de/schrotthaendler.html, http://nrw-schrottankauf.de/autoverwertung.html, http://nrw-schrottankauf.de/demontage.html, http://nrw-schrottankauf.de/container.html Komplettes Benutzerprofil betrachten