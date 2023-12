Erbach im Odenwald, 12. Dezember 2023 - Die Huthmatik GmbH freut sich, die Ernennung von Thomas Heilmann zum neuen Geschäftsführer des Unternehmens bekannt zu geben. Heilmann ersetzt Pascal Waldek, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen hat. Mit Thomas Heilmann setzt das Unternehmen auf einen erfahrenen Strategen und Gesellschafter, um die Huthmatik GmbH auf ihrem ehrgeizigen Weg in die Zukunft der erneuerbaren Energien zu führen.

Die Ernennung von Thomas Heilmann: Ein Schritt in die richtige Richtung

Thomas Heilmann ist kein Neuling in der Huthmatik GmbH. Als Gesellschafter und Schlüsselakteur im Controlling hat er bereits entscheidende Akzente gesetzt und sein markantes Profil innerhalb des Unternehmens etabliert. Mit seiner Ernennung zum Geschäftsführer am 12. Dezember 2023, etabliert sich Heilmann nun an der Spitze des Unternehmens und übernimmt die strategische Leitung. "Wir sind überzeugt, dass Thomas Heilmann mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem tiefgreifenden Wissen und seinen bewährten Führungsqualitäten die richtige Wahl ist, um die Huthmatik GmbH in die nächste Phase ihres Wachstums zu führen", sagt der Vorstand der Huthmatik GmbH.

Neue Weichenstellung für die Huthmatik GmbH

In seiner neuen Rolle hat Heilmann bereits deutlich gemacht, dass die unternehmerische Ausrichtung der Huthmatik GmbH verstärkt in den Bereichen Energiemanagement und Autarkie liegen wird. Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Kompetenzen in den Bereichen Gewerbe- und Mieterstrom weiter ausbauen und sich als überdurchschnittlicher Anbieter in diesen Marktsegmenten etablieren. Die Huthmatik GmbH hat sich seit ihrer Gründung auf die Schaffung bahnbrechender Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien konzentriert. Mit Thomas Heilmann an der Spitze des Unternehmens dürfen Kunden, Investoren, Medieninteressierte und die gesamte Öffentlichkeit gespannt sein, wie sich die Ausrichutng und Strategie des Unternehmens entwickeln wird. Der Vorstand der Huthmatik GmbH ist zuversichtlich, dass diese Neuorientierung in Verbindung mit der starken Erfahrung und dem erprobten Führungsstil von Heilmann das Unternehmen auf ein neues Niveau heben und die bestehenden Standards im Bereich der erneuerbaren Energie übertreffen wird. Mit dieser Neuausrichtung positioniert sich die Huthmatik GmbH weiterhin als ein zentraler Akteur in der weltweiten Energiewirtschaft des 21. Jahrhunderts.

Die Huthmatik GmbH ist ein marktführendes Unternehmen in der erneuerbaren Energiebranche. Dank einer soliden Partnerschaft mit führenden Technologieanbietern hat das Unternehmen einen maßgeblichen Einfluss auf Entwicklungsstufen und Endprodukte in seinem Netzwerk. Mit einem tiefgreifenden Wissen und einer klar definierten Vision hat die Huthmatik GmbH einen hohen Stellenwert in der Branche und ist ein angesehener Verhandlungspartner gegenüber Technologieträgern. Diese Expertise wird genutzt, um den Kunden der Huthmatik GmbH den größtmöglichen Vorteil zu bieten.