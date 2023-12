Wertgarantie Group-Mitarbeiter erfüllen Weihnachtswünsche

Geschenke für Kinder und Jugendliche aus sozialen Einrichtungen übergeben

Seit Jahren erfüllen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wertgarantie Group zur Weihnachtszeit Herzenswünsche: Sie pflücken einen Zettel vom "Wunschbaum", der am Hauptsitz in Hannover aufgestellt ist. Auf dem Zettel stehen Vorname, Alter und Weihnachtswunsch eines Kindes aus einer sozialen Einrichtung in Hannover. Die Mitarbeitenden der Wertgarantie Group erfüllen diesen Wunsch, packen liebevolle Päckchen und verschenken diese an die Mädchen und Jungen. Organisiert wird die Aktion von den Auszubildenden der Unternehmensgruppe.

Im Beisein von Vorständin Susann Richter wurden nun bei Kakao und Keksen etwa 150 Geschenke an die Vertreter der Einrichtungen übergeben, damit diese pünktlich an Heiligabend ausgeliefert werden können.

Die Wertgarantie Group ist ein in 60 Jahren gewachsener Konzern von Spezialversicherern und Garantiedienstleistern in sieben Ländern Europas. 7,25 Millionen Kunden nutzen die Produkte der Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Hannover. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963 neben Haushalts- und Konsumelektronik auch Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter sowie Smart Home-Anlagen, Hörgeräte und Hausleitungen versichert.

