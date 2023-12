Startseite Pläne durchgesickert: Strompreise verdoppeln Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-22 13:49. Quelle: Karlsruher Insider vom 19.12.2023 Quelle: Karlsruher Insider vom 19.12.2023 Inzwischen sind Pläne durchgesickert, dass sich die Strompreise bald verdoppeln sollen. Das ist ein echter Schock für die Menschen in Deutschland. Viele fragen sich, wie sie das alles noch bezahlen sollen. Energiepreisbremse entfällt ab dem neuen Jahr Da der Bundesgerichtshof den Klimafonds für verfassungswidrig erklärt hat und dies auch auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zutrifft, musste die Regierung für das Jahr 2024 einen Plan für den Haushalt erarbeiten, der das Loch von ca. 17 Milliarden Euro stopft. Für die Verbraucher bedeutet dies für das neue Jahr 2024 viele Preiserhöhungen. Eigentlich sollte die Energiepreisbremse bis März 2024 greifen, doch nun läuft sie zum 31. Dezember 2023 bereits aus. Die Bundesregierung muss nämlich sparen und die Subventionierung der Netzentgelte einstellen. Dies bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft die Preise zahlen müssen, die die Netzbetreiber vorgeben - ohne Entlastung vonseiten des Staates. Viele Gründe für die drastische Erhöhung Doch dass die Subventionierung wegfällt, ist nur ein Grund. Aufgrund der steigenden Preise auf den Energiemärkten wollen andere Netzbetreiber die Entgelte ab nächstes Jahr drastisch erhöhen. Das bedeutet für die Verbraucher, dass sich die Strompreise verdoppeln. Demnach wollen die Unternehmen 6,34 Cent pro Kilowattstunde berechnen anstatt bisher 3,12 Cent. Ohne Strompreisbremse werden die vollen Kosten jetzt direkt an die Kunden weitergegeben. Ein Wechsel bringt nichts? Doch! CEHATROL Technology eG: Als Energiegenossenschaft haben wir uns einer der größten Einkaufsgemeinschaft für Strom und Gas angeschlossen. Wir sind auf Wachstumskurs und bieten Ihnen an, Teil dieser starken Gemeinschaft zu werden. Als Mitglied nutzen Sie unser Angebot zum Bezug von gefördertem Strom und senken Ihre Verbrauchskosten. Was bietet CEHATROL Technology eG konkret?

Im speziell dafür eingerichteten CEHATROL Energiepool erhalten investierende Mitglieder ihren Strompreis gefördert. Zuschuss max. 30,4 Cent/kWh. Der Strompreis pro kWh im CEHATROL Energiepool beträgt minimum 9,6 Cent/kWh. Eine ganze Gemeinschaft, die Energielösungen bietet und dabei an Morgen denkt. Der Klimaschutz ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir wollen im offenen Dialog mit anderen an der Energiewende Beteiligten diesen Prozess begleiten, vorantreiben und mitgestalten. Ziel ist es, nachhaltige Ergebnisse für unsere Mitglieder zu erzielen, denn der Mensch steht im Mittelpunkt. CEHATROL Technology eG CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft. Kontakt

