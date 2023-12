Maßgeschneidert

Urlaub zum Mitnehmen

New York, Philadelphia und Washington D.C. - eine Städtekombination, die so aufregend ist, wie sie klingt. Und genauso anstrengend. Ein mehrtägiger Abstecher in die Countryside of Philadelphia garantiert, dass der Akku hält. Geladen mit Erinnerungen an ein charmantes Stück Bilderbuch-Amerika und purem Genuss.

Apropos Genuss: Allein in und um Kennett Square finden sich ausreichend Leckerbissen für eine mehrtätige Schlemmertour. Zum Auftakt lohnt sich der Besuch bei Woodlands at Phillips, einer Farm, die sich voll und ganz dem Thema Speisepilz verschrieben hat und in einer Ausstellung beleuchtet, wie diese Kleinstadt zum "Mushroom Capital", also der Pilzhauptstadt der USA, heranwachsen konnte. Bierliebhaber kommen in der Victory Brewing Company bei einem frisch gezapften Golden Monkey und ofenwarmen Brezeln auf ihre Kosten. Weintrinker steuern die nahegelegene Chaddsford Winery an. Ihre Süßweine genießen den besten Ruf, außerdem wird hier zum gediegenen Schoppen regelmäßig Live-Musik serviert. Familien mit Kindern bevorzugen den alkoholfreien Ausflug nach Nottingham zur Herr"s Factory. Auf Werksführungen lernt Groß und Klein über die Herstellung von Chips und anderen Knabbereien, die es selbstverständlich haufenweise im angeschlossenen Shop zum Mitnehmen gibt.

Großer Geschichte auf der Spur

Die Liste an köstlichen Aktivitäten quer durch die Countryside of Philadelphia ließe sich endlos fortsetzen. Reichhaltig geht es aber auch weiter, wenn man sich dem Thema Geschichte zuwendet. Die historische Kleinstadt West Chester ist der ideale Ausgangspunkt für eine Zeitreise ins Jahr 1777, an dessen 11. September auf dem Gelände der heutigen Brandywine Battlefield Historic Site eine der größten Schlachten des Revolutionskriegs ausgefochten wurde. Der nahe Paoli Battlefield Historic Park erinnert wiederum an einen Überraschungsangriff der britischen Armee nur neun Tage später, der als "Paoli-Massaker" in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Die bekannteste Sehenswürdigkeit in diesem Zusammenhang stellt der Valley Forge National Historical Park dar. Sein Gelände diente George Washington mit seiner Armee im Winter 1777/78 während des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs als Quartier. Eine ganz andere Geschichte erzählt Bryn Athyn, der Ort, mit dessen Gründung sich die Familie Pitcairn Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ein Denkmal setzte. Ihre drei überaus imposanten Residenzen Cairnwood, Cairncrest und Glencairn können heute als Teil des Bryn Athyn Historic District besichtigt werden, ebenso die Bryn Athyn Cathedral.

America"s Garden Capital

Keine andere Region in Nordamerika ist reicher an Gärten und botanischen Sammlungen wie die Countryside of Philadelphia. Ein Reiseplan, der über drei bis vier Tage nichts anderes enthält als immer neue Grünoasen, ist hier schnell zusammengestellt. In Wayne, direkt vor den Toren Philadelphias, rollt der Chanticleer Garden Besuchern den ersten grünen Teppich aus. Zu seinen Highlights zählen der Ruinengarten, ein Teichgarten und asiatische Wälder. Brücken, Bänke, Wege und einzigartige Steinmöbel akzentuieren die natürliche Landschaft und machen diesen "Lustgarten" zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die unbestrittene Hauptattraktion der Countryside of Philadelphia sind jedoch die Longwood Gardens, nahe Kennett Square. Mit ihren 20 Indoor- und nochmal so vielen Outdoorarealen sowie einer der größten Springbrunnenanlagen der USA gehören sie zu den führenden botanischen Gärten der Welt. Vieles von dem, was die Besucher sehen, trägt noch heute die persönliche Handschrift von Gründer Pierre Du Pont. Ein weiterer Schatz der auf die Du Pont-Dynastie zurückgeht, findet sich nur wenige Kilometer südlich, im benachbarten Bundesstaat Delaware: Winterthur Museum, Garden & Library, der ehemalige Landsitz von Henry Francis du Pont. Für die Gestaltung des 400 Hektar großen Areals wählte du Pont die erlesensten Pflanzen aus der ganzen Welt, arrangierte sie in lyrischen Farbkombinationen und sorgte für eine sorgfältige Orchestrierung der Blütezeit von Ende Januar bis November. Weitere leuchtende Beispiele dafür, warum die Countryside of Philadelphia den Titel "America"s Garden Capital" wohlverdient, finden sich mit dem Jenkins Arboretum in Devon, dem Morris Arboretum in Philadelphia und dem John James Audubon Center, nördlich des Valley Forge National Historical Park.

Und Action!

Bei so viel landschaftlicher Schönheit liegt das Bedürfnis, die Countryside of Philadelphia aktiv zu erleben, nahe. Für kilometerweite Wanderungen, Ausritte oder Bootstouren ist der Marsh Creek State Park ein überaus lohnenswertes Ziel. Angeboten werden auch Ballonfahrten in den Sonnenuntergang. Zu den unvergesslichen Erlebnissen in der Region gehört ein Tag auf dem Brandywine River. Die nötige Ausrüstung verleiht die Northbrook Canoe Company. Romantiker buchen das Canoe and Dine-Paket und beenden ihr spritziges Abenteuer mit einem Picknick am Lagerfeuer. Oder wie wäre es mit einer Partie Golf? Die Countryside of Philadelphia beheimatet über 70 erstklassige, teils legendäre Golfplätze.

Ganz einmalig

Doch es ist längst nicht alles Natur, was glänzt. Überall in der Countryside of Philadelphia haben es sich ihre Einwohner zur Aufgabe gemacht, Seltenes in einzigartigen Kollektionen zusammenzufassen. Ein Paradebeispiel dafür ist die American Treasure Tour. Beheimatet in Oaks, und damit leicht mit einem Ausflug zum Valley Forge National Historical Park kombinierbar, zeigt die Privatsammlung Tausende Schätze amerikanischer Popkultur, Antiquitäten, Kuriositäten und eine der größten Ausstellungen mechanischer Musikinstrumente im ganzen Land. In West Chester widmet sich das Antique Ice Tool Museum der faszinierenden Geschichte des Natureishandels, von der "Ernte" des kalten Guts bis zu seiner Auslieferung und zeigt auf, wie diese Industrie das Wachstum Amerikas nachhaltig beeinflusst hat. Gar nicht weit entfernt findet sich das American Helicopter Museum. Hier bietet sich nicht nur die Möglichkeit, Duzende Hubschrauber aus nächster Nähe zu bestaunen, sondern auch mal persönlich einzusteigen und die Countryside of Philadelphia aus der Vogelperspektive zu betrachten.

Shop Shop Shop

Wer die Countryside of Philadelphia in seinen Reiseplan inkludiert, ist überaus gut beraten, bei Ankunft noch reichlich Platz im Koffer übrig zu haben. Schon beim Bummel über die historischen Main Streets von Ambler, Pottstown, Phoenixville, Kennett Square oder West Chester wird die eine oder andere Erinnerung in die Einkaufstaschen wandern. Dass Shopping durchaus als Sportdisziplin gewertet werden kann, stellt sich beim Besuch einer der großen Einkaufszentren der Region unter Beweis. Quasi zum Aufwärmen empfiehlt sich ein Ausflug in die Philadelphia Premium Outlets. Zum anschließenden Einkaufsmarathon führt der Weg zur King of Prussia Mall, dem größten Einkaufszentrum an der Ostküste der USA, mit mehr als 450 Geschäften führender Ketten und Marken. Gut zu wissen: in der Countryside of Philadelphia sowie im gesamten Staat Pennsylvania ist der Einkauf von Schuhen und Kleidung steuerfrei!

Quelle: The Countryside of Philadelphia

