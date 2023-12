Startseite FreeSculpt 3D-Drucker-Stift 3D-free.color, Multi-Filament-System Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-22 10:08. Eigene 3D-Kunstwerke aus 3 verschiedenen Filamenten erschaffen - 3-Filament-System mit direkter Druck-Farbauswahl

- Einfarbige und mehrfarbige Ausgabe einstellbar

- Für ABS- und PLA-Filamente bis 1,75 mm Stärke

- Einstellbare Temperatur und Geschwindigkeit

- OLED-Display zeigt Druck-Informationen

- 20 bunte PLA-Filamente mit je 5 m Länge enthalten Für dreidimensionales Zeichnen: Mit dem 3D-Stift (https://www.pearl.de/mtrkw-3390-3d-stifte.shtml) von FreeSculpt (https://www.pearl.de/ar-2-538.shtml) kann man bis zu 3 verschiedenfarbige

Filamente wählen und direkt drucken - mit ein-, zwei- und sogar dreifarbigen Strängen! Dank einstellbarer

Geschwindigkeit und Temperatur hat man beim Zeichnen volle Kontrolle. Die Kreationen in 3D entstehen

wie von Zauberhand. Nachhaltig und geruchsneutral: Das mitgelieferte PLA-Filament besteht aus nachwachsenden und

natürlichen Rohstoffen. Es schmilzt gleichmäßig ohne Blasen und entwickelt beim Erhitzen keine

unangenehmen Gerüche oder Dämpfe. So kann man immer ungestört und sicher zeichnen. Für PLA- und ABS-Filament in zahlreichen Farben: Der 3D-Drucker-Stift lässt sich mit einer Vielzahl

verschiedenfarbiger Filamente nutzen. Die Temperatur kann man stufenlos von 170 bis 230 °C einstellen. Gut lesbare Anzeige: Auf dem OLED-Display lassen sich alle relevanten Werte, wie die regelbare

Geschwindigkeit, die eingestellte Temperatur sowie das verwendete Filament-Material, gut ablesen. - 3D-Drucker-Stif für dreidimensionale Hand-Zeichnungen

- Drucke in vielen Farben: 3-Filament-System mit direkter Druck-Farbauswahl und gleichzeitiger

Ausgabe von bis zu 3 Farben

- Geeignet für ABS- und PLA-Filamente: 1,75 mm Stärke

- Temperatur stufenlos einstellbar: von 170 bis 230 °C

- Regelbare Geschwindigkeit in 6 Stufen

- OLED-Display mit 2,3 cm / 0,91" Bilddiagonale: zeigt verwendetes Material, Temperatur,

Geschwindigkeit, Information zu Einzug und Ausgabe

- Vorwärts- und Rückwärtsgang: Filament einziehen und ausgeben

- Hochwertige Keramik-Düse mit 0,9 mm-Durchmesser

- 20 verschiedenfarbige PLA-Filamente: je 5 m Länge

- Stromversorgung: per 230-Volt-Netzteil

- Maße: 180 x 45 x 38 mm, Gewicht: 125 g

- 3D-Drucker-Stift inklusive Netzteil, 20 PLA-Filamente und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107423908 Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Achtung: Enthält Spielzeug. Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen. Achtung: Kleinteile können verschluckt werden! Preis: 109,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7488-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7488-4413.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/7eNjQo6NxRm4LdF PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

