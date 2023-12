Startseite Aktualisierte Inventar Asset-Management-Software von HOPPE Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-22 08:36. Digitale Inventarverwaltung statt Zettel-Chaos bei der Inventarisierung Papierlose Inventarisierung und weniger Dokumentationsaufwand Kommunen, Gemeinden und Städte und sind für viele technische Bereiche und öffentliche Einrichtungen zuständig, die inventarisiert werden müssen. Hierzu zählt auch die Verwaltung der Büromöbel, IT-Equipment, Werkzeuge und Geräte in kommunalen Gebäuden. Je größer der Bestand an Inventargütern, Werkzeugen und Geräten, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Immer mehr Kommunen und Stadtverwaltungen gehen deswegen dazu über, sämtliche Inventargüter mit einer maßgeschneiderteten IT-Asset-Management-Software (https://www.Inventarsoftware.de/news/it-asset-management-software.html) zu organisieren. Zusammen mit der Verwendung von Inventaretiketten kann die Verwaltung wesentlich effizienter und einfacher gestaltet werden.

So kann jedes Inventarstück eindeutig identifiziert und verfolgt werden. Etiketten lassen sich mit Barcodes versehen, um den Prozess zu automatisieren. Hierdurch ist ein schneller Zugang auf alle Informationen des Inventars möglich. Wozu dient eine Inventarverwaltung oder Inventarisierungssoftware? Grundsätzlich dient ein solches System der technischen Unterstützung von standardisierten Abläufen in allen Bereichen des Unternehmens. Aufgaben, wie bspw. die Inventarisierung (https://www.inventarsoftware.de/news/inventarisierung.html), Verfolgung des IT-Geräten, Werkzeugmanagement oder Inventarmanagement (https://www.inventarsoftware.de/news/inventarmanagement.html) die aufwendig verwaltet wurden, werden nun von der Software übernommen. Wichtige Daten sind dort bereits hinterlegt und immer auf dem aktuellen Stand. Einfaches Inventarisieren durch professionelles Inventarsoftware Auch die IT-Umgebungen in Unternehmen werden immer komplexer. Insbesondere in Unternehmen mit vielen Geräten und einer großen IT-Umgebung ist die IT-Inventarisierung (https://www.Inventarsoftware.de/news/it-inventarisierung.html) aller Geräte unabdingbar. Solide Inventardaten sind hierbei die Grundlage für die IT-Geräteverwaltung. Ein vollständiger Überblick lässt sich aber nur mit einem digitalen Werkzeug realisieren. Eine leistungsfähige IT-Asset-Management-Software kann hier entsprechend unterstützen und für die nötige Transparenz sorgen. Vertrauen Sie einer etablierten Software Die HOPPE Unternehmensberatung seit über 25 Jahren einer der Marktführer für die digitale Inventarverwaltung im deutschsprachigen Raum. Wir geben Ihnen das notwendige Werkzeug an die Hand, um in den Themen Inventarisierung und Inventarverwaltung zu den digitalen Vorreitern zu gehören. Mit dem Einsatz der Inventarisierungssoftware profitiert Ihr Unternehmen also nicht nur durch verbesserte Effizienz in Ihren Abläufen sondern auch durch Einsparungen dank einer besseren Ressourcen-Planung - probieren sie es aus! Infopaket und kostenlose Inventar - Software zum Testen: https://www.inventarsoftware.de/ Die Hoppe Unternehmensberatung gehört zu den bekanntesten deutschen Anbietern für eine digitale Inventarverwaltung Geräteverwaltung und Werkzeugverwaltung.

Unsere Experten zeigen Ihnen die Möglichkeiten unserer Inventarverwaltung, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit mobil, flexibel und praxisbezogen unterstützt.

Die Inventarmanagement Software wurde mit den Innovationspreis "Best of IT" der Initiative Mittelstand ausgezeichnet. Weiterhin wurde die Software mit dem Industriepreis prämiert.

Der Inventar-Manager von HOPPE ist eine Software zur Geräteverwaltung, in der man einfach und komfortabel das gesamte Inventar eines Unternehmens erfassen und aktualisieren kann.

