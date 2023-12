Startseite Systemkomponenten abgenommen - Teile bereit für den Versand nach Japan! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-12-21 17:07. https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73099/12-21-23System... Systemkompenten von A.H.T. Syngas Technology N.V. Eindhoven (21.12.2023) Während die bevorstehenden Feiertage die Augen der Menschen zum Funkeln bringen, freut sich das AHT Cleantec Team, einen wichtigen Meilenstein mit unserem japanischen Partner bekannt zu geben: Heute haben wir erfolgreich die Werksabnahmetests für ein 2-MW-System abgeschlossen. Diese können nun geliefert werden. Das bedeutet bemerkenswerte Fortschritte in der Abwicklung unserer richtungsweisenden Projekte in Japan und unterstreicht AHT Cleantecs dynamisches Engagement im Sektor der erneuerbaren Energien. Jedes unserer innovativen Systeme trägt zu einer Verbreiterung der nachhaltigen Energieproduktion bei. Während wir schon eifrig am zweiten und dritten Auftrag unseres japanischen Partners arbeiten, verstärken wir unsere Rolle bei der Gestaltung einer grünen Zukunft. Damit untermauern wir unsere Vision eines globalen Einflusses im Bereich der erneuerbaren Energien. (Ende) Aussender:

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Hurksestraat 43

5652 AH Eindhoven

Niederlande Ansprechpartner: -Gero Bernhard Ferges

Tel.: -+49 2206 95190-0

E-Mail: -info@aht-cleantec.com

Website: -www.aht-cleantec.com

ISIN(s): -NL0010872388 (Aktie)

Börse(n): -Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

