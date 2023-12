Startseite Heilpraktiker werden: Infoabend am 10. Januar 2024 in Mainz vor Ort und Online an der Heilpraktiker-Schule Wimmer Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-12-21 06:04. Die Welt der alternativen Medizin entdecken mit der Ausbildung als Heilpraktiker an der Heilpraktiker-Schule Wimmer Infoabend Ausbildung "Heilpraktiker" an der Heilpraktiker-Schule Wimmer in Mainz - Mittwoch, 10. Januar 2024, 19:30 - 21:00 Uhr Veranstaltungsort: Fischtorplatz 14, 55116 Mainz oder Online (Mainz, 21.12.2023) Die Heilpraktiker-Schule Wimmer in Mainz bietet deutschlandweit die Ausbildung zum Heilpraktiker an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich bei einem Infoabend am Mittwoch, den 10. Januar 2024, um 19.30 Uhr über die Ausbildung zu informieren. Die Veranstaltung findet entweder vor Ort am Fischtorplatz 14 in Mainz oder online statt. Der Beruf des Heilpraktikers in Deutschland ist mehr als nur ein Job - er ist eine Berufung. Als Heilpraktiker bezeichnet man diejenigen, die die Heilkunde berufs- oder gewerbsmäßig ausüben, ohne als Arzt oder Psychologischer Psychotherapeut approbiert zu sein. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dieser Begriff geprägt und 1928 offiziell eingeführt. Es handelt sich dabei in der Regel um alternative medizinische Praktiken, die oft eine ganzheitliche Herangehensweise an die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten verfolgen. Inhaltlich werden alle wichtigen Aspekte der Ausbildung zum Heilpraktiker vorgestellt. Dazu gehören unter anderem die Ausbildungsinhalte, die Prüfungsvorbereitung sowie die beruflichen Perspektiven nach Abschluss der Ausbildung. Auch Fragen zur Finanzierung und Fördermöglichkeiten werden beantwortet. Der Beruf des Heilpraktikers erfordert nicht nur fundierte Kenntnisse in der alternativen Medizin, sondern auch ein hohes Maß an Empathie und Einfühlungsvermögen. Man muss in der Lage sein, den Patienten auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebene zu verstehen und zu unterstützen. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die jedoch auch große persönliche Erfüllung mit sich bringt. Insgesamt ist der Beruf des Heilpraktikers in Deutschland eine wertvolle Ergänzung zum Gesundheitssystem und bietet den Menschen eine Alternative zu konventionellen Behandlungsmethoden. Die Heilpraktiker-Schule Wimmer ist eine staatlich anerkannte Schule und legt großen Wert auf eine praxisnahe Ausbildung. Die Dozenten sind erfahrene Heilpraktiker und vermitteln ihr Wissen auf eine verständliche und praxisorientierte Art und Weise. Interessierte können sich über die Webseite der Heilpraktiker-Schule Wimmer anmelden oder sich telefonisch oder per E-Mail weitere Informationen einholen. Kontakt: Heilpraktiker-Schule Wimmer Fischtorplatz 14 55116 Mainz Telefon: 06131 123456 E-Mail: info@heilpraktiker-schule-wimmer.de Der Infoabend findet sowohl persönlich vor Ort als auch online im Hybridmodus statt, um allen Teilnehmern größtmögliche Flexibilität zu bieten. Sollten Interessenten am angegebenen Termin verhindert sein, stehen Ihnen die Dozenten für einen individuellen Beratungstermin gerne zur Verfügung. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den Einwahlcode für die Online-Teilnahme per E-Mail zukommen lassen. Kontakt: Heilpraktiker Schule Wimmer Tel.: 06131/123456 E-Mail: info@heilpraktiker-schule-wimmer.de Presse-Kontakt und Presse-Anfragen: Jane Uhlig jane.uhlig@janeuhlig.de / Mobil-Fon: 0151-11623025 Kontakt: Heilpraktiker Schule Wimmer Adresse: Fischtorplatz 14, 55116 Mainz, Telefon: 06131 123456 E-Mail: info@heilpraktikerschule-wimmer.de JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de Kontakt

