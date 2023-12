Startseite Feengrottenbesuch an den Weihnachtsfeiertagen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-20 17:19. Am 2. Adventswochenende fand in den Saalfelder Feengrotten bereits zum 30. Mal der Grottenadvent statt. Zahlreiche Gäste aus Nah und Fern verbrachten schöne Stunden auf dem gemütlichen Weihnachtsmarkt und genossen unter Tage die musikalischen Darbietungen lokaler Künstler und Chöre. Mit dem Grottenadvent wurde in der Erlebniswelt Feengrotten die Weihnachtszeit eingeläutet. Noch bis zum 7. Januar 2024 haben die Feengrotten und das Grottoneum täglich von 11:00 bis 15:30 Uhr geöffnet, bevor dann wieder die jährlichen Revisionsarbeiten beginnen. Bis dahin gibt es in der Erlebniswelt aber noch einiges zu erleben. Am 22. Dezember jährt sich die Entdeckung des Märchendoms, dem schönsten und ältesten Teil des Schaubergwerks, zum 110. Mal. Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH nimmt dies zum Anlass, für die zahlreichen Besuche und Empfehlungen Danke zu sagen. Mit einem "Tag der offenen Tür" am 22.12 und 23.12. sind alle eingeladen, die in der Zeit von 10:00 bis 16:30 Uhr auf eine kostenfreie Entdeckungsreise durch das Schaubergwerk gehen wollen. Zusätzlich findet am 23.12. und 31.12. um jeweils 16:30 Uhr die beliebte Taschenlampentour statt, bei der man auf teils unbeleuchteten Strecken die Feengrotten aus einem anderen Licht betrachten kann. Einen weiteren Höhepunkt im Dezember bilden die Märchenreisen mit Andreas vom Rothenbarth. Am Dienstag, dem 26. und Mittwoch, dem 27. Dezember, entführt der Thüringer Märchenerzähler die Gäste in die faszinierende Untertagewelt des Schaubergwerkes. Dabei erzählt er Geschichten, Märchen und Sagen für Kinder und Erwachsene. An beiden Tagen finden jeweils drei zauberhafte Touren um 14:00, 16:00 und 18:00 Uhr für Familien mit Kindern statt. Ab 8. Januar 2024 beginnen dann die jährlichen Revisions- und Reinigungsarbeiten unter Tage. Hierfür sind das Schaubergwerk, der Heilstollen und das Erlebnismuseum Grottoneum bis Ende Januar komplett geschlossen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Schaugrotten ab Donnerstag, dem 1. Februar 2024, wieder täglich für den Besucherbetrieb geöffnet. Online-Tickets für alle Angebote können bereits vorab unter www.feengrotten.de gebucht werden. Informationen und Reservierungen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 - 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Anna Querengässer

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671 55040

