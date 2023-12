Gold Royalty schließt Investition in Auras Borborema-Projekt und strategische Wandelschuldverschreibungs-Finanzierung ab

Vancouver, British Columbia - 19. Dezember , 2023 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ - freut sich bekanntzugeben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 5. Dezember 2023 seine Investition, bestehend aus einer 2 %igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für das Goldprojekt Borborema (die "Lizenzgebühr") und einem in Lizenzgebühren konvertierbaren goldgebundenen Darlehen, mit Borborema Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Aura Minerals Inc., abgeschlossen hat. (die "Transaktion"). Im Rahmen der Transaktion erwarb Gold Royalty die Lizenzgebühr für 21,0 Millionen US$ und das mit einer Lizenzgebühr konvertierbare goldgebundene Darlehen für 10,0 Millionen US$ in bar.

Im Zusammenhang mit der Transaktion schloss das Unternehmen auch seine zuvor gemeldete Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 40 Millionen $ bei Queen's Road Capital Investment Ltd. und Taurus Mining Royalty Fund L.P., einem von Taurus Funds Management Pty Limited verwalteten Fonds, ab.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold ausgerichtete Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und längerfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.

