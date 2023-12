Startseite Lunartec Smarter LED-Tannenbaumüberwurf Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-20 10:06. Lässt den Tannenbaum in vielen Farben wunderschön erstrahlen - Mit 180 RGB-IC-LEDs: individuell programmierbar

- 6 Licht-Programme für direkte Verwendung voreingestellt

- Steuerbar per App, Fernbedienung und Controller

- Kostenlose App ELESION für weltweite Steuerung

- Kompatibel zu Alexa und Google Assistant

- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App Für innen wie außen: 10 Girlanden mit insgesamt 180 RGB-IC-LEDs bringen den Weihnachtsbaum im

Wohnzimmer, auf dem Balkon oder auch im Garten zum Leuchten. Moderne RGB-IC-Technologie: Jede einzelne Girlande kann mehrere Farben gleichzeitig darstellen. 6

unterschiedliche Licht-Modi schaffen spektakuläre Effekte und machen die bunte Beleuchtung zum

absoluten Highlight. Bei Bedarf kann man auch ganz einfach sein eigenes Licht-Programm erstellen. Mit Musik-Steuerung lässt man die WLAN-Weihnachtsbau-Überwurf-Lichterkette mit App (https://www.pearl.de/mtrkw-11440-wlan-weihnachtsbaum-ueberwurf-lichterke...) von Lunartec (https://www.pearl.de/ar-2-31.shtml) auf

Wunsch passend zur Weihnachts-Melodie leuchten. Damit sorgt man zur Weihnachts-Zeit immer für die

richtige Stimmung! Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten, die Lichtergirlanden ganz gemütlich vom Sofa aus

steuern oder die Helligkeit ganz nach Wunsch wählen. Auch die Lichtfarbe stellt man individuell in allen

Farben des Regenbogens ein - aus 16 Mio. Farbtönen! Liegt das Smartphone gerade nicht griffbereit, nutzt

man einfach die Fernbedienung. Steuerung auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Alexa und den Google Assistant für den

LED-Tannenbaumüberwurf ein. Schon steuert man das Licht einfach per Sprache. Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life-und

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per

automatischer Funktionen! - 10 wasserdichte Girlanden mit je 1,8 m Länge

- Mit 180 RGB-IC-LEDs: rot, grün, blau für 16 Millionen Farbtöne, individuell programmierbar und dimmbar

- Individuell einstellbare sowie 6 voreingestellte Licht-Programme

- Dynamische Musik-Effekte: Girlanden leuchten passend z.B. zu Weihnachts-Melodien

- Steuerbar per App, Fernbedienung und Controller

- WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Einstellen der Lichtfarbe u.v.m.

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Licht bequem per Sprachbefehl steuern

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

- Einstellbarer Timer zum automatischen Abschalten

- Inklusive Halterung für die Baumspitze

- Netzteil und Controller mit Spritzwasserschutz: IP44

- Farbe: grün

- Leistungsaufnahme: max. 5,5 Watt

- Stromversorgung Tannenbaumüberwurf: 230-Volt-Netzteil, Fernbedienung: Batterie Typ CR2025

(enthalten)

- Länge: 1,8 m, Gewicht: 390 g

- LED-Tannenbaumüberwurf inklusive Fernbedienung, Netzteil und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107421096 Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7475-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7475-3350.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/JHrpGy8SHNsBFcF PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

